Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

星岛申诉王 | 1米长鳄龟被弃元朗鱼塘变「食鱼巨兽」 专家劝勿当宠物养：几乎无天敌！

申诉热话
更新时间：08:00 2026-01-28 HKT
发布时间：08:00 2026-01-28 HKT

香港最近出现数宗体型庞大、外貌凶猛的鳄龟被弃养郊野个案。最近一宗发生在今年1月中旬，有市民在元朗大生围鱼塘，发现一只长1米、重85公斤的大型鳄龟出没。该只鳄龟伤痕累累，被救起后需要送医救治；另一宗则发生在去年底，一只近半米鳄龟在荃湾曹公潭被救起。救起两只鳄龟的「龟途」负责人陈仲邦（阿邦）接受《星岛申诉王》访问时表示，几乎每个月都有鳄龟拯救事件，呼吁市民不要因一时兴起饲养继而随意弃养，不但对本地生态链造成不可逆转的破坏，同时亦会令这些动物无辜受伤，甚至人道毁灭。

阿邦指出，鳄龟原产于北美，是龟类中的「食肉兽」，除了人类外几乎没有天敌。鳄龟成年后体长可达0.8至1米，体重更可超过100公斤，寿命极长，能活过百岁，今次在元朗鱼塘救起的鳄龟，是他所有救过的鳄龟中体型最大。

与常见的宠物巴西龟不同，鳄龟性情凶猛，平时多潜伏水底会张开布满利齿的嘴巴，引诱猎物靠近再发动迅猛攻击，咬合力惊人，能撕裂或吞食各种鱼类、两栖类甚至小型哺乳动物。他指，曾有市民因为饲养鳄龟被咬断手指的事件，强烈呼吁市民切勿购买鳄龟当作宠物。

阿邦又解释，鳄龟生命力非常顽强，能适应各种水域环境，一旦进入香港的河流或水塘，本地许多原生动物都可能成为其食物，严重破坏生态平衡。以曹公潭发现的鳄龟为例，他到场营救的时候发现该处稍大的鱼类几乎绝迹，疑与鳄龟的捕食有关。

「恐龙BB」惹人爱 市面水族店易入手

为何鳄龟会出现香港郊野？阿邦解释，幼年鳄龟因背甲嶙峋，外形酷似「恐龙BB」，加上受《侏罗纪公园》、《哥斯拉》等影视作品影响，吸引不少人，尤其是年轻人买来当新奇宠物。无论在本港旺角的「金鱼街」多家水族店，乃至网购平台，都能轻易以约200至300港元的价格购得鳄龟幼体。

《星岛申诉王》记者到旺角金鱼街查询，有店员坦言若担心鳄龟长得太大，可以用9吋缸养就可以，更指牠不会长大。阿邦则指，这种销售误导，令不少买家在日后，一旦鳄龟快速长大、变得具攻击性及需要巨大饲养空间时，因无法应付而选择弃养。

无买卖便无弃养 饲养前了解风险

阿邦透露，除了鳄龟外，其组织接收的弃养动物数量惊人，除鳄龟外，亦包括各种蛇类、蜥蜴等非本地常见宠物。他最后补充表示：「这些动物本身没有罪，牠们没有选择，但明显有些物种并不适合在香港一般家庭饲养。」

他强调，鳄龟的天生属性是成长快速、体型巨大、具危险性且寿命极长，但不是牠们的错。错的是饲养这些宠物前没有深思熟虑，没有考虑其习性、长远照顾。因此，他呼吁市民饲养宠物前，必须做好资料搜集，了解潜在风险。

如果大家身边有弃养动物的事件，不妨和我们报料。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
千人斩女网红 | 12小时「激战1057男」爆红 新挑战突延期：怕不能走路
即时国际
15小时前
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
曾志伟爱将北上发展变「大亨」 旗下有200位艺人每月支出百万 女儿识唔到朋友决回港定居
影视圈
2026-01-26 10:00 HKT
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
00:26
天气寒冷｜天文台料周五风势颇大湿度90% 体感温度或更低 2.1低见14°C
社会
20小时前
黄金赌局爆煲｜深圳水贝珠宝商疑「老佬」涉款百亿 受害人全家损失逾¥500万︱有片
00:42
黄金赌局爆煲｜深圳水贝珠宝商疑「走佬」涉款百亿 受害人全家损失逾¥500万︱有片
即时中国
13小时前
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
00后小情侣获好心业主助上车 购葵涌低水屋苑2房 呎价1万有找 即睇单位内部
楼市动向
14小时前
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
31岁男创业搞「流动厕所」 凌晨4点开工 年收入3300万 扬言AI无法取代生意
商业创科
17小时前
东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶
东张西望丨「攞命邻居」失控实录 手持铁锤狂扑大闸木门 女户主崩溃尖叫：原来租客系最恶
影视圈
12小时前
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
《爱回家》「多仔公」男星暗示离巢？跟训练班同学周嘉洛成就距离大 转做生意猪笼入水
影视圈
12小时前
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
连锁点心店限时5折！$60/位食齐点心+炖汤+笼仔饭(沙田、荃湾都有分店)
饮食
21小时前
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
「情迷周润发」金像影后面容大变  76岁庆生面色惨白难以认出  曾丧夫为事业甘愿堕胎
影视圈
2026-01-27 09:00 HKT