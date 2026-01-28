星岛申诉王 | 1米长鳄龟被弃元朗鱼塘变「食鱼巨兽」 专家劝勿当宠物养：几乎无天敌！

香港最近出现数宗体型庞大、外貌凶猛的鳄龟被弃养郊野个案。最近一宗发生在今年1月中旬，有市民在元朗大生围鱼塘，发现一只长1米、重85公斤的大型鳄龟出没。该只鳄龟伤痕累累，被救起后需要送医救治；另一宗则发生在去年底，一只近半米鳄龟在荃湾曹公潭被救起。救起两只鳄龟的「龟途」负责人陈仲邦（阿邦）接受《星岛申诉王》访问时表示，几乎每个月都有鳄龟拯救事件，呼吁市民不要因一时兴起饲养继而随意弃养，不但对本地生态链造成不可逆转的破坏，同时亦会令这些动物无辜受伤，甚至人道毁灭。

阿邦指出，鳄龟原产于北美，是龟类中的「食肉兽」，除了人类外几乎没有天敌。鳄龟成年后体长可达0.8至1米，体重更可超过100公斤，寿命极长，能活过百岁，今次在元朗鱼塘救起的鳄龟，是他所有救过的鳄龟中体型最大。

与常见的宠物巴西龟不同，鳄龟性情凶猛，平时多潜伏水底会张开布满利齿的嘴巴，引诱猎物靠近再发动迅猛攻击，咬合力惊人，能撕裂或吞食各种鱼类、两栖类甚至小型哺乳动物。他指，曾有市民因为饲养鳄龟被咬断手指的事件，强烈呼吁市民切勿购买鳄龟当作宠物。

阿邦又解释，鳄龟生命力非常顽强，能适应各种水域环境，一旦进入香港的河流或水塘，本地许多原生动物都可能成为其食物，严重破坏生态平衡。以曹公潭发现的鳄龟为例，他到场营救的时候发现该处稍大的鱼类几乎绝迹，疑与鳄龟的捕食有关。

「恐龙BB」惹人爱 市面水族店易入手

为何鳄龟会出现香港郊野？阿邦解释，幼年鳄龟因背甲嶙峋，外形酷似「恐龙BB」，加上受《侏罗纪公园》、《哥斯拉》等影视作品影响，吸引不少人，尤其是年轻人买来当新奇宠物。无论在本港旺角的「金鱼街」多家水族店，乃至网购平台，都能轻易以约200至300港元的价格购得鳄龟幼体。

《星岛申诉王》记者到旺角金鱼街查询，有店员坦言若担心鳄龟长得太大，可以用9吋缸养就可以，更指牠不会长大。阿邦则指，这种销售误导，令不少买家在日后，一旦鳄龟快速长大、变得具攻击性及需要巨大饲养空间时，因无法应付而选择弃养。

无买卖便无弃养 饲养前了解风险

阿邦透露，除了鳄龟外，其组织接收的弃养动物数量惊人，除鳄龟外，亦包括各种蛇类、蜥蜴等非本地常见宠物。他最后补充表示：「这些动物本身没有罪，牠们没有选择，但明显有些物种并不适合在香港一般家庭饲养。」

他强调，鳄龟的天生属性是成长快速、体型巨大、具危险性且寿命极长，但不是牠们的错。错的是饲养这些宠物前没有深思熟虑，没有考虑其习性、长远照顾。因此，他呼吁市民饲养宠物前，必须做好资料搜集，了解潜在风险。

如果大家身边有弃养动物的事件，不妨和我们报料。