星岛申诉王｜千万争产案兄弟决裂剧情再反转！ 「四哥」现身反击：人性邪恶到入骨

西环「永和粉面厂」潘氏家族六兄弟姐妹争遗产风波持续发酵。继2023年四哥与五弟联手指控三哥独吞逾四千万元遗产后，原本同一阵线的两兄弟如今反目成仇。上集《星岛申诉王》五弟更联同六弟接受独家访问，向四哥提出「三大指控」，包括私下取走父母身分证成为遗产管理人、隐瞒遗产细项及急于劈价卖楼疑「走佬」。

其后记者成功联络四哥，他主动接受独家访问，并逐点驳斥指控，强调自己绝对不是独吞遗产甚或「走佬」，又称事件令他六十多岁人「第一次感受到人性可以这么丑恶」。

私自成为「遗产管理人」？四哥：父亲生前指定交托

五、六弟的第一项指控，指四哥在父母未立遗嘱的情况下，擅自取走父母身份证，成为唯一「遗产管理人」，企图独揽遗产管理权。

四哥否认指控，强调并非他「私下做」，而是父亲生前「指定要我做」。他表示，父亲曾将手写字条连同父母证件放入鸡皮纸袋交予他，并提醒取得死亡证后「切勿乱交别人手上」，以免他人介入干预遗产管理。四哥称相关内容在判决书资料中亦有交代，属公开资料，绝对「不能够炒作」。

卖楼套现打官司后 未交代遗产细项 被质疑意图隐瞒

五、六弟的第二项指控，指父母离世后，当时要跟三哥打官司，兄弟间曾一致同意出售父亲其中一个物业，套现约900万元；但至2021年官司有判决后，四哥作为遗产管理人虽曾先后两次分钱，仍未有公开遗产细项，质疑他意图隐瞒。

四哥回应指，涉事物业套现了900万，其后曾两次向兄弟姊妹分钱，分别为180万元及210万元。他续指，当年与三哥打官司，初审由2016年12月开始，直到2021年7月才出判决书，历时约7年，律师费等开支用了约500万元，单靠卖楼所套现的900万元都不够。

至于父母银行存款，四哥称父亲遗下的银行户口内只有「很少钱」，仅有一个美元户口折合约120万港元左右；母亲户口方面，他称已查核十多间银行，指母亲仅在三间银行有户口，当中两间银行户口结余分别为103元及31元；又恒生银行的两个户口则分别有952港元及888美元，强调「这些是银行发出，我不能造假的。」

劈价卖楼疑「走佬」？

除银行户口外，五、六弟提到父母遗产还包括三个物业。他们近日发现，四哥近期急于放售物业，且叫价极不寻常，一星期内由原来560万，「劈价」至最低440万，怀疑四哥意图卖楼「走佬」。

四哥解释非个人决定，亦从来无意「走佬」，急于卖楼原因是六弟入禀法院后，法官作出明确指示，指四哥应尽快卖楼套现分钱，让兄弟姊妹分道扬镳，避免家族纠纷无休无止。四哥亦感叹兄弟间持续互不信任，并「不断玩小动作手段」，又引用法官说法指再争论下去只会「烧光遗产」。

大律师建议进行调解 避免单凭情感指控对方

兄弟间的争论没完没了，针对「遗产管理人」的法律权益，执业大律师陆伟雄指出，如果经法庭正式确认成为「遗产管理人」，即具法律授权处理遗产，「不是你说撤换就撤换」，必须提出如「隐瞒资产」等具体证据，且若卖楼过程是透明公开的，就未必构成足够理据。

至于如何终止纷争，陆大状建议双方应进行调解，并由专业人士例如律师、会计师等第三方人士，把帐目整理得清清楚楚，并用这些资料进行调解，避免单凭情感问题，就把矛头直指对方，该用专业的法律角度去看待事件。

