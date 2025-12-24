Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

星岛申诉王 | 台湾遗体修复师 义助宏福苑遇难者 家属表谢意：让亲人完整地走最后一程

申诉热话
更新时间：14:21 2025-12-24 HKT
发布时间：14:21 2025-12-24 HKT

大埔宏福苑火灾， 造成最少161人罹难。部分遇难者的遗体，因为受大火和高温破坏，以致并不完整，毋疑增加了家属的伤痛。台湾著名遗体修复师郭璋成和他的团队，日前在九龙殡仪馆安排下来到香港，义务为遇难者进行遗体修复。有遇难者亲人表示非常感激，令遇难者有完整容貌，走最后一程。

曾先生是宏福苑遇难者的亲人，他的祖母和姑姐，都在火灾中不幸丧生，日前在九龙殡仪馆设灵。曾先生表示，因为亲人的遗体被烧过，认尸一刻心情特别难受，「当时看到他们的肢体，因为始终被火烧过，动作不太理想，只能勉强认到。」

遗体烧过认尸感难受 盼修复令逝者「舒服一点」

曾先生得知九龙殡仪馆邀请了台湾遗体修复团队来港，于是主动求助，「始终是两个女士，都希望他们最后一刻，可以有个好一点的容貌。」他明白未必可以百分百修复原来容貌，但出来的效果都令他与家属感到满意，「他们帮两个遗体的肢体，变回正常睡觉的动作，希望她们舒服一点。」曾对此由衷作出感谢，「很感谢台湾团队这么远过来，帮我们两个遇难者变回像以前模样。另外也很感谢安宁社和九龙殡仪馆，帮我们打点一切。」

今次由台湾来港的遗体修复团队，一行8人，由团长郭璋成带领，在12月18日到埗，暂时已修复了两具遗体。从事遗体修复已15年的郭老师说，遗体经过火烧后，脸部会硬化和五官变型，肌肉层亦会纤维化，但他们都可以解决以上问题。郭老师说：「我们曾经处理过空难的、车祸的和腐烂的遗体，包括火车辗过的遗体，目前我们所遇到的材料和技术性，是没有困难的。」

郭老师表示，遗体修复主要分为4部分，分别为清洁 、缝合、修复和化妆。而修复一具遗体，大概需要一天半时间。如果遗体属严重损毁，可能要花上三天。郭老师估计，今次可为宏福苑遇难者遗体，最多修复9成原貌，当中面部的程序最为复杂，「我们每个人的脸都不一样，眼睛、鼻子和嘴巴都不同，因此很需要家属提供照片给我们，让我们看看往生者，看看他的脸部，了解整个特殊形状。」

宏福苑遇难者遗体 最多可修复9成原貌

郭老师说，家属愈能够提供不同角度照片，修复度就愈会提高。 至于3D打印技术，他说只能造出一个容貌相似的面具，并没有处理损毁的面部。他觉得真正的修复遗体，对死者和家属更有意义，「因为意外事故造成生命的中断，而丧礼结束以后，这个人就不存在了。我们希望往生者的身体还存在，你可以摸摸他，可以跟他说说话，否则家属的伤痛， 那个不完整性的遗体、那个残缺的遗体，永远储存在家属的心里面，那种悲痛永远忘不了。」

另外，郭璋成的修复团队大部分都是女性，包括有香港人专程去台湾，跟他学遗体修复。郭指出，其团队每十个人当中，有八个都是女性，「我觉得应该是跟她们的细腻度有关系，跟她们的耐磨力有关系，因为一个遗体修复，你要处理的问题太多了，修复师要很细心。」

遗体修复团队八成为女性 团长：她们够细心

45岁的郑沛捷是团队技术指导，主要负责为修复后的遗体进行化妆。她说他们选用的化妆品，有时会跟正常化妆使用的不同，希望能够达到最佳效果，「遗体修复的时候，因为他脸上有损伤和组织变化了，所以我们是用特别的化妆用品。」例如团队使用的防腐底膏，附着性比较好，油度亦很低，「所以跟一般的活人用的(化妆品)是不一样的。」她又说，遗体修复对她们来说是困难的，「因为要做到家属心里面最完美的那个样子，对于我们来说才有意义。」

邀请台湾团队来港、义助宏福苑遇难者修复遗体的九龙殡仪馆总经理甘亮得表示，一般遗体修复平均要港币十多万，香港本地亦缺乏相关人才。他们因为两年前，跟台湾的遗体修复团队有过接触交流，加上这次获得香港入境处协助，作出特快处理，才可以完成今次善举，「其实很多家属都非常乐意，有机会见他们亲人最后一面，就是通过一个遗体修复的安排，包括他的躯干和面容，希望他可以有一个很安详，或者有一个很洁净，很有尊严的方式，去走他最后一程的毕业礼。」

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU

《星岛申诉王》随时候命，你申诉，我跟进，立即报料↓

「 2026年港人理财投资展望调查」 ,点击答问题赢大奖： https://bit.ly/48Z1QcU

《星岛申诉王》随时候命，你申诉，我跟进，立即报料↓

最Hit
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
港漂留港叹孤单又贵租 博士生花200万读书 起薪仅2万 「月入5万才敢扎根」｜2025年回顾
投资理财
9小时前
港女晒$2乐悠咭自称「本小姐」 相中「1破绽」全网起疑：60岁？本尊咁回应｜Juicy叮
港女晒$2乐悠咭自称「本小姐」 相中「1破绽」全网起疑：60岁？本尊咁回应｜Juicy叮
时事热话
5小时前
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚 妻子爆闺房乐：他真的很强 曾陷百亿欠债风波
77岁「周润发好拍档」仍有性生活老而弥坚  妻子爆闺房乐：他真的很强  曾陷百亿欠债风波
影视圈
5小时前
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
连锁酒家酒家推$28午市优惠！必食暖胃上汤虾球伊面／腊味糯米饭／避风塘鲍鱼
饮食
2025-12-23 12:04 HKT
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
深水埗合益泰小食重开！火警后一度停业 驰名肠粉加价惹议 网民：帮手俾装修费
饮食
23小时前
海儿私密性感美态意外一览无遗  张佳添证《中4》特制腰间镜头  自信一部位可突围而出
海儿私密性感美态意外一览无遗  张佳添证《中4》特制腰间镜头  自信一部位可突围而出
影视圈
20小时前
梁爱豁达面对人生最后阶段 上面收通告就拜拜 忆述亡子老泪纵横：生生死死都系我自己一个人！
梁爱豁达面对人生最后阶段 上面收通告就拜拜 忆述亡子老泪纵横：生生死死都系我自己一个人！
影视圈
6小时前
「最强小三」突搬离15万月租山顶豪宅 内部奢华装潢逐格睇 主人房内藏不能出镜的东西变禁地
「最强小三」突搬离15万月租山顶豪宅 内部奢华装潢逐格睇 主人房内藏不能出镜的东西变禁地
影视圈
22小时前
粤车南下第一滴血！违泊感受地道「牛肉干」 司机认错交罚款：兜了很多圈都没泊位
社会
4小时前
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
酒楼黑白筷子藏「贫富暗号」？公筷黑定白爆热议 神解释揭潜规则｜Juicy叮
时事热话
22小时前