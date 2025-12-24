星岛申诉王 | 台湾遗体修复师 义助宏福苑遇难者 家属表谢意：让亲人完整地走最后一程

大埔宏福苑火灾， 造成最少161人罹难。部分遇难者的遗体，因为受大火和高温破坏，以致并不完整，毋疑增加了家属的伤痛。台湾著名遗体修复师郭璋成和他的团队，日前在九龙殡仪馆安排下来到香港，义务为遇难者进行遗体修复。有遇难者亲人表示非常感激，令遇难者有完整容貌，走最后一程。

曾先生是宏福苑遇难者的亲人，他的祖母和姑姐，都在火灾中不幸丧生，日前在九龙殡仪馆设灵。曾先生表示，因为亲人的遗体被烧过，认尸一刻心情特别难受，「当时看到他们的肢体，因为始终被火烧过，动作不太理想，只能勉强认到。」

遗体烧过认尸感难受 盼修复令逝者「舒服一点」

曾先生得知九龙殡仪馆邀请了台湾遗体修复团队来港，于是主动求助，「始终是两个女士，都希望他们最后一刻，可以有个好一点的容貌。」他明白未必可以百分百修复原来容貌，但出来的效果都令他与家属感到满意，「他们帮两个遗体的肢体，变回正常睡觉的动作，希望她们舒服一点。」曾对此由衷作出感谢，「很感谢台湾团队这么远过来，帮我们两个遇难者变回像以前模样。另外也很感谢安宁社和九龙殡仪馆，帮我们打点一切。」

今次由台湾来港的遗体修复团队，一行8人，由团长郭璋成带领，在12月18日到埗，暂时已修复了两具遗体。从事遗体修复已15年的郭老师说，遗体经过火烧后，脸部会硬化和五官变型，肌肉层亦会纤维化，但他们都可以解决以上问题。郭老师说：「我们曾经处理过空难的、车祸的和腐烂的遗体，包括火车辗过的遗体，目前我们所遇到的材料和技术性，是没有困难的。」

郭老师表示，遗体修复主要分为4部分，分别为清洁 、缝合、修复和化妆。而修复一具遗体，大概需要一天半时间。如果遗体属严重损毁，可能要花上三天。郭老师估计，今次可为宏福苑遇难者遗体，最多修复9成原貌，当中面部的程序最为复杂，「我们每个人的脸都不一样，眼睛、鼻子和嘴巴都不同，因此很需要家属提供照片给我们，让我们看看往生者，看看他的脸部，了解整个特殊形状。」

宏福苑遇难者遗体 最多可修复9成原貌

郭老师说，家属愈能够提供不同角度照片，修复度就愈会提高。 至于3D打印技术，他说只能造出一个容貌相似的面具，并没有处理损毁的面部。他觉得真正的修复遗体，对死者和家属更有意义，「因为意外事故造成生命的中断，而丧礼结束以后，这个人就不存在了。我们希望往生者的身体还存在，你可以摸摸他，可以跟他说说话，否则家属的伤痛， 那个不完整性的遗体、那个残缺的遗体，永远储存在家属的心里面，那种悲痛永远忘不了。」

另外，郭璋成的修复团队大部分都是女性，包括有香港人专程去台湾，跟他学遗体修复。郭指出，其团队每十个人当中，有八个都是女性，「我觉得应该是跟她们的细腻度有关系，跟她们的耐磨力有关系，因为一个遗体修复，你要处理的问题太多了，修复师要很细心。」

遗体修复团队八成为女性 团长：她们够细心

45岁的郑沛捷是团队技术指导，主要负责为修复后的遗体进行化妆。她说他们选用的化妆品，有时会跟正常化妆使用的不同，希望能够达到最佳效果，「遗体修复的时候，因为他脸上有损伤和组织变化了，所以我们是用特别的化妆用品。」例如团队使用的防腐底膏，附着性比较好，油度亦很低，「所以跟一般的活人用的(化妆品)是不一样的。」她又说，遗体修复对她们来说是困难的，「因为要做到家属心里面最完美的那个样子，对于我们来说才有意义。」

邀请台湾团队来港、义助宏福苑遇难者修复遗体的九龙殡仪馆总经理甘亮得表示，一般遗体修复平均要港币十多万，香港本地亦缺乏相关人才。他们因为两年前，跟台湾的遗体修复团队有过接触交流，加上这次获得香港入境处协助，作出特快处理，才可以完成今次善举，「其实很多家属都非常乐意，有机会见他们亲人最后一面，就是通过一个遗体修复的安排，包括他的躯干和面容，希望他可以有一个很安详，或者有一个很洁净，很有尊严的方式，去走他最后一程的毕业礼。」