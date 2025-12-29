星岛申诉王｜男友嫌肥走上抽脂不归路　港女术后满地血迹极吓人

港人北上医美越趋盛行，其中一个备受追捧的服务就是抽脂。在内地小红书平台，医美医院或受聘为他们宣传的美女模特儿，不断发帖标榜内地抽脂服务如何价廉物美，但为避免帐号被封锁，一般会以「XZ」、亦即吸脂的汉语拼音「xī zhī」作为代号。惟现年32岁、任职电话售货员的陈小姐，半年前到深圳接受抽脂手术，却形容自己险死在医院里！

一直有做不同医美疗程的陈小姐，今年6月前往深圳福田区、一间由深圳A股上市集团持有的医美医院，原本打算做隆鼻手术；医院职员见她有点「婴儿肥」、极力推介她做抽脂塑形，在面部、手臂和腹部抽脂，报价仅约2万元人民币(折合港币22100元)，大约为香港同类疗程的五分之一价钱，陈小姐心动下成功被游说进行手术。

抽脂价钱仅香港五分一 事主称手术后「大出血」

陈小姐自问是「抽脂达人」，曾在韩国、台湾及内地多次抽脂都从未出事；但当她在长达七小时的手术后苏醒，初到洗手间脱下裤子如厕时，即时血如泉涌。她形容「我一脱裤子，『吧啦』一声，血像瀑布般喷涌而出！」之后再三次离床如厕，都弄得满身、满床、满地血迹斑斑。

她续称：「我在洗手间看着镜中肥肿难分的自己，好像浮尸一般的身体，再看到满地血迹，真是很害怕会死在医院。」她形容当时是「大出血」，估计失血量「超过10盒柠檬茶」。原本打算暪着家人偷偷做医美手术的她，也只好硬着头皮致电家人求救；惟家人因未能即时北上，建议她立刻报公安求助，转往其他医院接受治疗。救护员到场后，负责手术的医生却即时冲进病房，再三向她和救护员强调「没事的」和「这是正常的」，敦促救护员离开。

救护员离开后，医生态度骤变，直斥陈小姐私自离床才会出血，令她极感不满。她在三日后勉强止血，即在男朋友陪同下返港。她发现这次手术，不同对改善身型没有帮助，手臂抽脂部位还出现凹凸不平的异常情况。事后她多次拟与涉事医院交涉，但始终无法直接联系医生；医院职员则一直推卸责任，只顾指责她不听从医生指示，包括没有妥善穿着压力衣和擅自离床等。

手术出事仍敢再抽脂 「不想男友嫌弃我肥」

陈小姐虽然对相关医院失望和失去信心，但一直争取退回全数或部分抽脂手术费用，让她有足够的资金处理术后的后续问题。事实上她在接受访问前后，又再到内地其他城市的医美医院进行抽脂和执整仪容。陈小姐踏上抽脂不归路，原来事出有因，就是不愿再听见男朋友嫌弃自己的说话。坦承「爱吃又爱靓」、以致略见肥胖的陈小姐说，男友曾经对她说「我不想有一天拖着一个肥婆出街！看看妳的肚腩，好像汽车轮胎。」这番说话让陈小姐感受到男友的嫌弃，亦成为她不断做医美变靓的魔咒。

《星岛申诉王》就陈小姐的个案，向本地的整形外科医生刘肇基查询。他表示抽脂后伤口有轻微渗血属正常情况，而大量出血则极为罕见；根据陈小姐保留的影片和相片分析，感观上失血量确实吓人。至于院方指责陈小姐未穿妥压力衣，刘医生同意抽脂手术后病人确有需要穿着压力衣，但事主形容因术后肿胀，以至无法穿衣的情况并不常见。至于手臂凹凸不平的状况，他指负责抽脂的医生应在进行手术前，就要竭力避免有关问题，皆因术后才发现凹凸不平，要修复便相当困难。

刘医生续指，进行抽脂般非必要性手术时，医生和患者需要紧密沟通，确保双方的想法和要求在同一水平。若患者手术后有意见时，医生更应该妥善安抚其情绪，并清晰表达有关状况。

陈小姐的遭遇，原来并非单一事件。下集《星岛申诉王》，将会报道其他苦主在涉事医院的不快经历；记者并以客人身份放蛇，了解医院的营运状况。