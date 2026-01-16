星岛申诉王 | 电池着火、车门反锁、无故自燃 专家教电动车逃生手册预知死亡陷阱

《星岛申诉王》一直探讨电动车特性，亦提供一些安全贴士给电动车车主（见另文 悭油加速快 意外着火难救熄 ）。今集记者访问理工大学电动车研究中心联合主任邹国棠教授，他指出，当电动车发生意外时，会对乘客和司机产生潜在危险，第一个风险就是触电，当车辆受到严重撞击、涉水或高压部分受损，有可能导致触电或电弧。虽然量产车有撞击断电和绝缘保护，但他建议电动车发生意外的短时间内，应该远离车厢内的橙色高压电线和渗漏液体。

电动车发生意外 潜藏三大危险

电动车发生意外后的第二个潜藏危险是着火。邹教授指当电池受压、被刺穿或短路，可能引致电池「热失控」，从而导致起火甚至爆炸。电解液外泄属第三个潜藏危险，车轮或会产生刺激性烟雾及腐蚀性液体，现场人士必须立即撤离，避免接触和吸入这些烟雾和液体。

虽然电动车遇事后的潜藏危险不容忽视，但司机可以透过一些征兆、较早察觉电池组件出问题。第一类是感官上的征兆：在听觉上，如果车底传出「霹啪声」，就是代表电池过热或短路；持续「嗡嗡声」或者沸腾声，则可能是冷却系统失效。

靠耳鼻眼感观 预知电动车出问题

嗅觉方面，如果车内人士闻到像烧塑胶一般的化学味道，代表电池过热；有溶剂味或者酸味，则可能是电解液渗漏。最后在视觉上，如果车内人士见到任何颜色的烟雾、火花、明火、液体渗漏，或者电池舱明显变形等，都是高危信号。

邹教授亦提醒，万一电动车的电池着火，本已逃出车外的人士切勿尝试救火，因为现场温度是非常高，还会释放毒气及有爆炸风险。正确做法是立即撤离，远离现场并尽快报警。

邹国棠教授最后向电动车司机作出三点建议：第一，事故后的处理要十分小心，即使火已熄灭，电池仍然可能在数日、甚至数星期后再次燃烧，原因是电池内尚有电未安全释放，这些剩余的电，都可能再次引致「热失控」，所以必须要将事故的车隔离存放，并且持续监察。

电动车电池着火 勿尝试自行扑救

第二，万一电动车被水浸过，可能会导致短路，并且造成延迟起火，所以即使电动车的外观好像无甚损坏，一旦浸过水都不可尝试启动或者充电。第三，电动车火灾的处理方法，与汽油车完全不同，因此香港的消防部门，现时已配备专用工具作电动车灭火，例如设置大型水缸、将整辆车浸入水里面阻止「热失控」。

总结来说，电动车的确带来很多优点，惟警察交通总部强调安全优先，当发生电动车意外，见形势不妥就要立即撤离和报警，切勿冒险救火。如果车辆发生撞击或被水浸过，一定要找合资格人士检查清楚车辆。

延伸阅读：

星岛申诉王 | 悭油加速快 意外着火难救熄 电动车特性拆解 勿依赖「悭电神技」