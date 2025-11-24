Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

星岛申诉王│父子失联20年 记者安排重聚见面儿子却临时甩底 炜烈：请原谅Daddy

更新时间：08:00 2025-11-24 HKT
发布时间：08:00 2025-11-24 HKT

一名叫「Mic Lau」的网民，早前在网上寻找失散多年的父亲，更声称父亲就是现年74岁的甘草演员炜烈。《星岛申诉王》独家联络到Mic lau，再跟炜烈了解后，确认他们是父子关系，已经失联20年。

《星岛申诉王》安排他们父子在西环一间餐厅世纪重逢，但见面前半小时，Mic Lau突然致电记者说：「可否跟他(炜烈) 说一声，说我还没准备好，给我多点时间，我要先处理好我的问题」，他说要沉淀一下，拒绝跟生父炜烈见面。

期待会面彻夜难眠 儿子爽约十分失望

炜烈来到后，知道儿子临时爽约，明显有点不悦和不开心。后来听完儿子的电话录音，他的心情平伏下来，开始说出这次见面的感受。他说自己整晚都睡不了，「在想见到儿子时情形会怎样，我心情会如何，如何跟他聊天，他又是什么样子。」他说整晚都在想着儿子，一早起床准备，时间差不多就出门口。

一心想和儿子重逢，但最后儿子失约，炜烈说很失望，「心情当然不开心，因为我整晚在等这一刻，想见见儿子是怎样，因为十多二十年没见过他，想知道他现在的环境，做甚么工作，结婚了没有，我想知道这些。」炜烈说希望尽快可以见到儿子，了解他个人背景和现在生活环境。

儿子母常喝醉回家 性格不合分开

之后炜烈提到，自己认识儿子母亲时，对方只得20岁，怀孕后就同居生活。后来因为大家性格不合，儿子未够1岁时，对方就带同儿子走了。他强调，自己不是负心汉，「她是巴士司机，经常收工后和同事去喝酒和吃宵夜，喝到醉醺醺回来，已经很多次。」经过一段时间后，炜烈和她坐下来倾，「我说大家性格不合，我们分手，她回答得很快，说好。」当时儿子未够1岁，炜烈要求儿子跟他，但对方拒绝，两星期后带同儿子搬走。

直到儿子9岁那年，对方来找他，要求代为照顾儿子两星期，「觉得他颇聪明，肤色白净颇英俊，但有点瘦，身型一般，是正常小孩。」而这次对方接走儿子后，炜烈再没见过他，儿子今年亦已经28岁。

另外，炜烈又想澄清一点，他说可能自己表达不好，令传媒有误解，以为他会和儿子验DNA，他希望儿子不要误会，「我所说的验，不是要验大家基因验或滴血，我只想问他数个问题，他答得出就可以。」

虽然今次父子未能重逢，但炜烈都十分感激《星岛申诉王》，「很感谢《星岛申诉王》，帮我安排我和儿子见面，虽然未能见到，但我内心都很开心。」他希望能够再安排多一次，让他和儿子真真正正见面。

大家如果有任何寻亲故事，都可报料给《星岛申诉王》跟进。

《星岛申诉王》随时候命，你申诉，我跟进，立即报料↓

