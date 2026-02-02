星岛申诉王 | 姜涛谭校长潮玩Pickleball 玩家呻场地不足 艺人投资匹克球场

Pickleball热潮席卷全球，越来越多香港人迷上匹克球，甚至不少名人明星都是「波友」，包括张曼友、容祖儿、许廷铿、关楚耀及陈庭欣等。《星岛申诉王》主持Bryan(潘梓峰)亦迷上打Pickleball匹克球，今年还做老板，跟艺人兼老友莫家淦及其他朋友，在观塘区开设收费大众化私人匹克球场，希望一般打工仔消费时也不会吃力。

Bryan的新场面积达6,000呎，投资金额接近100万元，设有两个球场，正规场租予别人打波或比赛，另一个较细的场主要用作训练用途，给新手及银发族波友练波。试业以来吸引不少名人明星到来捧场，包括谭咏麟及明星足球队成员，MIRROR的姜涛及ERROR的梁业(肥仔)打波。

匹克球场租用时数 8个月激增2倍

不过有匹克球爱好者反映，要找政府场地打波十分困难。虽然康文署近年推行新兴活动试验计划，开放了19个室内外羽毛球场，当中7个属免费场地（见下表），供市民预约或直接到场打匹克球，但由于场地原设计并非匹克球场，球友都要自行携网，再黏上胶纸划出场地线。加上本港羽毛球场本身已经供不应求，要取得场地打匹克球并不容易。

康文署指定免费户外羽毛球场作匹克球活动

场地 地址 宝云道临时游乐场 香港湾仔宝云道 葵盛围游乐场 新界葵涌葵盛围 珀林路花园 荃湾马湾田寮新村 打鼓岭游乐场 新界打鼓岭坪𪨶路 大头岭休憩处 新界上水宝石湖路大头岭村(道路改善工程期间暂停开放) 屯门公园(1号羽毛球场) 屯门乡事会路 广东道游乐场(1号羽毛球场)* 九龙广东道176号 注：球场毋需预订，先到先得；惟广东道游乐场可透过康体通预订(资料来源：康文署)

《星岛申诉王》向康文署查询市民租用室内场打匹克球的时数，由去年1月为358小时，激增至8月的980小时。由此可见，匹克球场地变得十分抢手。打匹克球5年的Josephine指出，经网上预订场地并不容易，笑言全靠球友们「集气」，「即是很多人一起轮流网上预约，看谁幸运预约到场地，才可打球。」

波友Kenny亦指，在香港寻找场地非常困难：「可以打匹克球的球场，一旦靠近民居，就容易被人投诉打球发出的声音很嘈吵。」他续指，匹克球所用的球被人感觉带攻击性，有时会被街坊游说不要在羽毛球场打，以免伤及小朋友。

富贵私人场 新手打波880元/小时

其实香港亦有数间私人匹克球场，但收费较康文署昂贵。球龄5个月的Dominic，曾因政府场难租用，与朋友到私人场观摩了解。他承认私人场地不论装潢和各项设施的条件均佳，但价钱也昂贵，有部分场入会费要8,000元，只能与球友继续争抢政府场地。

记者到湾仔一个私人场了解，发现新手试玩，入会费须缴付最低280元，每次租用场地每小时500元，另收人头费每小时100元。即是第一次与一个球友打球，最低消费880元。创办人Geoff直言，收费贵原因是所提供的配套属星级。

私人场设施齐备，环境舒适，设洗澡设施、更衣室等完善配套。他续指，现在租场的时数几乎日日爆满，正考虑另觅新地方，开办多一间匹克球场。

喜欢到私人场打球的Amanda表示，女生一般嫌晒嫌热，私人场有冷气又不怕蚊虫，加上楼底高不容易击中天花板，所以尽管私人场价钱较贵亦会光顾。

香港场地不足 球友北上打波

民间体育组织「大连排匹克球会」创办人陈文俊认为，私人场收费贵无可厚非，但希望将来匹克球能够有更多资源，成为全民运动，「即使私人场收得贵，一样爆场，因为实在太多人打，希望场地不足的情况可以慢慢改善。」他又说现在很多球员，陆续往内地打球，例如深圳、中山和珠海等地。

陈文俊创辧的球会，早前成功获康文署批准，将葵涌大连排道无人使用的五人足球场，改造为三个匹克球场，「现在面对的困难是，仍是不够球场去使用。我希望将来康文署，开放更多偏僻或已荒废的球场，转为匹克球场。」

康文署回复《星岛申诉王》查询时表示，市民租用室内场打匹克球的时数，由今年1月至8月已增长近两倍，反映场地使用量持续增长。署方会持续规划新的体育设施，适时检讨各项试验计划的安排，配合市民需要。