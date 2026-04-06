星岛申诉王｜中产夫妇北上退休 住1600呎海景房 变身YouTuber 开展第二人生

每逢周末或长假期，香港口岸总是人潮涌动，年轻族群热衷北上消费，而一班银发族就选择于大湾区过安稳退休生活。《星岛申诉王》到珠海直击一对港人中产夫妇的定居日常，了解他们如何在珠海度过二人心目中的「优质退休生活」。

Mui和Caesar退休前都是专业人士，Mui是一名注册护士，而Caesar则是一名工程师。早于2015年，他们已开始安排北上退休，三年前更以四百多万在珠海购入一个1670呎的海景单位。他们表示珠海的环境给他们更多活动空间，公共设施更多和更漂亮.。退休后，两人更一同经营抖音和YouTube Channel，介绍大湾区生活，短短三年已坐拥近六万粉丝，以素人来说真不算少。

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珠海生活有「度假feel」 身心更健康

Mui和Caesar表示，每次踏入珠海感觉就会变得轻松。Mui形容为「度假feel」，整个生活节奏都变慢，并指在珠海退休才是他们真正想要的生活。正因为拥有一个没有压迫感和非常放松的慢生活，加上周边美丽的环境，增加了两夫妇做运动的兴趣，Mui强调这不单单令身体更健康，连心灵亦得到改善。

采访当日，Mui带记者Rachel到街市买餸，指街市内大部分食材都比香港便宜一半以上。她又分享了在当地逛超级市场的经历，看见顾客「连埋花生也是逐粒逐粒拣」，现场职员亦没有制止。她认为这行为如发生在香港必定被骂，引证在内地购物付出的金钱较少，但得到的质量还是不错的。

提到价钱，两位受访者也大赞在湾区购物的「性价比」。Mui和Caesar一致认为家中性价比最高的，是大厅那部可声控的85吋大电视机，认为绝对是「懒人恩物」。Mui表示在香港买这部电视，至少需要数万元，而内地则只需一万七千元。另一性价比高的是医疗检查，Caesar表示珠海的医疗「非常方便及先进，拥有的仪器绝对不会比香港少，但收费就真的非常平，以及非常有效率。」

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变身湾区KOL 纪录精彩退休生活

退休后最怕的就是「闷」。因应内地短视频普及，Miu和Caesar数年前亦建立了抖音帐号，片段亦有放上YouTube。拍摄视频的原意，本来是想将Caesar唱歌的片段记录起来，但后来扩阔到分享二人在内地退休的生活点滴，帐号在短短三年间，已上载超过三百多条短片，坐拥近六万粉丝。Miu直言她是退休后才开始学习剪片，刚开始时候曾遇到不少困难，例如片段容量过大而导致死机，航拍时因讯号问题令航拍机无发回航等，不过这些困难都已一一化解。

Miu和Caesar的儿子Samson，亦以行动支持父母的决定，除了出钱购买相关器材，包括电脑、耳机、手机、运动相机等，亦亲自参与其中，闲时与爸爸Caesar一同"jam 歌"等。Samson表示，父母北上退休后认识更多不同的人，人脉更广，整体上是更开心。Miu则鼓励时下年轻人，应多接触新事物，使自己有更广阔眼界，不妨多上内地看看。

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