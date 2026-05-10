星岛申诉王｜新界西惊现「坏锁借钱党」 利用同情心扮旧同学及熟客骗财 5个月内至少4宗

屯门及天水围近期出现「借钱党」骗徒，骗徒以「锁匙断咗」或「电子锁坏咗」为理由，讹称是附近街坊或熟客，以扮惨博同情作包装，成功向路过巿民或小店职员骗取数百至逾千元「开锁按金」。有受害人被同一骗徒「翻啅」再骗，有网民指同类骗案已于3至4年前出现过，怀疑不止一人犯案。

扮旧同学攀关系二次行骗

最近一宗骗案发生于今年上周四（7日）下午时分，据网友在Facebook群组发帖自述事发经过，当时她途经屯门建生商场外被一名戴眼镜、戴口罩的肥胖女子拦截，对方自称与受害事主为同一间学校的学生，并准确说出当年任教的老师姓名及科目，让受害事主放低戒心。

女骗徒其后声称「屋企电子门锁坏咗」，母亲去了英国旅行「唔知几耐先返」，上网找师傅维修急需缴付按金，苦苦哀求下获事主同意借出800元现金应急，事主急于接子女放学，未有为意受骗，女骗徒得手后竟再次致电女事主，称「太夜师傅要收双倍钱」，再成功让事主转帐多900元及40元搭车费予骗徒。其后骗徒食髓知味，佯称要借多500元搭车及缴交额外费用，被事主生疑一口拒绝，最终对方一借无回头，合共损失1,740元，慨叹「觉得自己蠢咗，我仲同佢讲快d整番好！」翻查后发现同区不止一人受骗，发文提醒屯门人要小心此骗徒。

骗案在群组激起千重浪，有网友翻查重发之前同类受骗经历的帖文，较早个案为今年1月份，受害人为屯门一间电脑维修店男店东。一名女子当日走进店内自称熟客，声称家中电子锁故障，开锁师傅需收500元按金，答应当晚或延至第二天早上还钱。男东主听后一时心软借出500元，最终消失得无影无踪。

东主黎先生接受《星岛申诉王》访问透露更多细节，形容女骗徒说话技巧纯熟，令人感觉「讲到好似真一样」，当时对方留下姓名、身份证号码及联络电话，由于对方得手后曾再致电借钱，电话号码是真实存在，他一度透过WhatsApp追讨还款，对方借口「无钱」、「入咗医院迟啲畀」拖延，最终失联，黎先生事后网上报案，警员跟进发现「佢名同身份证都系假嘅」，最终受害人嫌落口供太麻烦销案，大叹「我心谂最多都系俾佢呃$500，点知真系骗案。」

网民指骗徒多次现身区内

屯门食肆「来一锅」米线店亦成骗徒目标。职员日前接受传媒访问时透露，上月30日晚上约10时许，食店已关门下半闸，一名男子躬身进入店内，自称经常光顾的熟客，讹称银包留在屋内，开门时弄断锁匙在大门锁窿，开锁师傅要求收取200元按金，「之后又话惊唔够再借多100元。」职员出于信任借出300元，对方承诺「开到门拎到钱就转头落嚟还钱」，最终一去无回头，留下的联络电话亦成空号。

涉事食店负责人事后在Facebook专页发文寻人。「张相系蒙咗少少，如果你唔认得你自己，我可以贴张清楚啲！」又提醒附近商舖「见到呢位『声称是街坊』嘅『救助』嘅话，帮手提提佢仲有个好心人等紧佢还钱，可以同佢讲声『旧数未找新数免问！』」

不少网民反映曾在屯门马莎百货附近及仁爱堂街一带见过该名骗徒，甚至声称三至四年前已遇过同类骗案，最新一次为网民上周五（8日）通报，指该名「骗财女」在置乐小食店出现，企图借取230元。「她入店时起初只是借工具，话佢间舖开门时有锁匙断咗，又赶住开门，电话又留咗喺屋企。」店员随即记起群组内的通报，及时拒绝，骗徒即事败逃去。

综合3宗受害案件及网民通报，有关骗案由今年1月至5月持续发生，至少已有4宗被公开举报。《星岛申诉王》比对两间受害商店CCTV录影片段，发现骗徒外型与样貌并不相似，怀疑企图以断匙坏锁行骗的不止一人。《星岛申诉王》在此呼吁巿民若发现有人以同一手法行骗，应及早报警，以免有更多人受害。

