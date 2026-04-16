星岛申诉王｜放蛇揭开减肥餐专页「呃钱」全过程 先订购再退款洗劫银行帐户

网购骗案手法层出不穷。《星岛申诉王》发现，社交平台近期涌现大量假冒专页，以「订购减肥餐」为饵骗取金钱。记者放蛇乔装顾客实测，发现骗徒谎称餐点由旺角朗豪坊一间西餐厅制作，但该餐厅店员澄清并无此事，并已报警求助。警方「守网者」亦发文提醒，有受害人因误信社交网站的假广告，在「假客服」诱导下以办理退款为名，误输入巨额数字作为转账金额，单一损失高达250万元。

「一直以为自己好醒唔会中伏，但（骗案）根本无所不在，未中伏唔代表唔会中。」有受害人在社交平台发文，讲述堕入伪冒减肥餐盒骗局的经过。她表示，自己4月14日早上在Facebook看到一个健康餐盒广告，看似正常不过，于是透过WhatsApp查询详情，更与朋友一同落单。当日下午，她透过转数快（FPS）过数 $2230 予对方。对方确认收款后，着她转往另一个WhatsApp帐户继续跟进。

岂料当日深夜11时55分，骗徒突通知：「人手不足，送唔到，要取消订单，明天下午退款。」受害人立即回头搜寻原本的Facebook专页，发现已经消失得无影无踪。她随即网上电子备案，感叹：「即日发现报案唔算慢啦下话？唔会咁都做唔到嘢挂？」她呼吁其他受害者尽快备案，强调越早报案，越有机会追查资金去向。

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记者放蛇实测 骗徒冒认朗豪坊门巿催过数

记者根据受害人提供的线索翻查，发现原专页虽已删除，但社交网站上仍有类似的减肥订餐诈骗专页，这些专页的联络电话与诈骗受害人联系电话雷同。该专页更上载相片，暗示食物制作源自旺角朗豪坊一间西餐厅门巿。

记者以顾客身份向该涉事餐厅查询，店员看到网页后立即澄清被伪冒，公司负责人上周已就事件报警及向Facebook检举，同时感叹「佢哋出网页的速度快过我哋检举。」该名店员更强调，店舖没有提供任何网上减肥订餐服务，提醒顾客切勿上当，收款帐户或电话应以餐厅官方为准。

记者翻查假专页餐盒成品相片再进行网上比对，发现餐盒相片来源自泰国一个分享美食的群组，再利用AI图像扩展技术，加入一个疑似西餐厅英文名的纸袋似假乱真，但经查证上述餐厅并不存在。

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记者再根据搜索到的诈骗专页联络方式WhatsApp骗徒，对方自认是「GoodDay减肥订餐」公司负责人，提供介乎 $624至$1680 的订餐套票，声称最平每餐只需$28，更强调免运费送餐及可随时更换送餐地点。当记者填妥表格后，骗徒随即游说加码订购$550鲜榨果汁饮品，企图加大骗款金额。

记者一度质疑对方真伪，要求对方提供门市地点。骗徒竟提供朗豪坊西餐厅的门巿营业地址，并声称「可以现场畀(钱)」。当记者佯装改为网上付款，骗徒随即提供转数快付款码，并在半小时内催促尽快过数。记者其后表露身份要求回应，对方即「已读不回」。

守网者揭「FPS ID」陷阱 单一损失高达250万

根据骗徒提供的手提电话号码，记者放上「防骗视伏APP」搜寻后显示为 「高危有伏」。警方「CyberDefender 守网者」专页周三（15日）发文提醒，近日有受害人于Facebook看到假冒「健康餐广告」，透过广告连结联络「假客服」订购及付款，及后骗徒讹称健康餐无货，要求转至WhatsApp办理退款。

为了令受害人「入局」，骗徒再指示受害人在网上理财户口透过转数快输入「FPS ID」，并输入两组声称是「退款编号」的号码—「4位号码」及「6位号码」。然而，这两组号码实际上分别代表 「千位港元」 及 「十万位港元」 的转账金额！有受害人将转帐金额误认作退款金额，结果被转走巨款，单一宗损失高达250万港元。此外，过去一周，警方共接获逾250宗网上购物骗案，总损失超过1,300万港元。

警方提醒防骗小贴士：

-切勿输入陌生人提供的 FPS ID 或号码，这可能是诈骗转账指令；

-若遇到退款问题，要直接联络官方客服，切勿透过非官方渠道联络；

-查证是否骗徒，应下载 「防骗视伏App」 进行搜寻。