星岛申诉王 | 独家踢爆AI炒金骗局手法 逾百人遭吸血汗钱 3董事被捕

踏入2026年，国际金价升势凌厉，近日更首次升穿每盎司4,800美元大关。然而，这股「淘金热」却被不法之徒利用，包装成高科技骗局。《星岛申诉王》接获多名苦主求助，有骗徒以人工智能（AI）炒金获取高回报为饵，诱骗逾120人入局，有内地苦主更专程来港，誓要讨回血汗钱。证监会日前点名警告公众，提防由金丰来及AGA发售、声称以AI为主题的可疑投资产品。经《星岛申诉王》了解苦主情况及介入，警方透露日前已采取行动，拘捕两男一女涉嫌串谋诈骗，据悉为金丰来相关董事。

《星岛申诉王》记者相约3名苦主见面，当中林先生是少数能全身而退的幸运儿。他忆述，金丰来当初向他推销时，虽无法解释金丰来及AGA系统的具体运作，却极力标榜公司的雄厚背景，「你唔驶怕，金丰来持有A1黄金线上买卖牌照，单是这个牌照都值几千万甚至过亿，入去就发达！」

另一位苦主陈小姐（化名）则没那么幸运。她在去年7月被朋友带去参加「理财班」，随即堕入陷阱。她指，导师声称现时流行用AI炒黄金，投资者无需理会金价升跌，就可以收取高频交易中所赚取的佣金。

怂恿碌卡借贷 称回报高达10%

据了解，为博取信任，金丰来经常举办大型茶聚、豪华饭局，甚至以抽奖送iPhone、iPad及澳洲旅行团来凝聚投资者。在糖衣包装下，骗徒开出的回报极为吸引，声称投资3.1万美元以下，每月回报为5至8%；若超过3.1万美元，回报更达8至10%。

陈小姐忆述，当时在骗徒怂恿下，利用表姐的信用卡透支了25万元额度，在去年9月兑换成3.1万美元「入金」。骗徒当时更怂恿她「唔驶怕，贷款都唔怕，每个月还7000多元利息，但你可以赚1.7万元回报，还有钱剩！」

然而，当陈小姐中途想提款时，其上线不断游说她保留资金滚存。直到去年11月，她发现已无法提现，才惊觉受骗，感到非常后悔，「我现在甚么利息都不要，只想要回本金。现在快过年了，压力很大。」

苦主「直踩」红磡办公室 揭幕后搞手有前科

另一名苦主林小姐（化名）的情况更为恶劣，她指自己透过手机银行转账给「上线」代为入金，手上连一张金丰来的正式收据都没有，「我去年10月尾入局，转了4万多美元给上线的上线，报警时警察问钱给了谁，我连公司收据都拿不出。」

记者协助林小姐，曾致电其上线对质，对方却矢口否认诈骗，声称「我提款都正常，没有出不了金。报警了就等警察处理，我们解决不了任何东西。」而金丰来张姓负责人接到记者电话时，则以不接受任何访问为由匆匆挂线。

《星岛申诉王》随同苦主前往金丰来位于红磡的办公室，发现已有来自广州及肇庆的内地苦主在场。有人表示发现幕后搞手早有前科，苦主更遍布杜拜、泰国、日韩及台湾，「这么坏！这个老千重出江湖欺骗我们，很多人被骗了还未过来。」为讨回血汗钱，她打算长期留守，「我要在这里住、在这里吃饭，不走！」

证监会列可疑名单 吁勿投资非认可产品

证监会上周五（1月16日）告诫公众，点名提防金丰来及Angel Guardian Alliance Technology Limited（AGA）所发售及推广的以AI主题的可疑投资产品。

证监会强调，该安排并未获证监会认可向香港公众发售，并涉嫌违反《证券及期货条例》，已将其已列入可疑投资产品警示名单，并呼吁切勿投资任何非证监会认可的投资产品，原因是有关产品不受证监会规管，故投资者所受到的保障非常有限，甚至不会获得任何保障，并可能会损失全部投资。

3董事涉串谋诈骗被捕

警方回复查询时称，接获报案后已交由九龙城警区重案组第一队跟进。经进一步调查，人员于周一（1月19日）以涉嫌「串谋诈骗」拘捕了两男一女公司董事。警方呼吁，市民若怀疑受骗，应保存纪录并尽快报警，切勿轻信网上陌生人推介的投资产品，投资前需要周详考虑并认清风险。

大律师叹难追讨「连合约都无」

执业大律师陆伟雄表示，串谋诈骗属严重罪行，最高可判监14年。不过他坦言，这类案件在民事追讨上极具难度，特别是部分苦主连基本合约都没有签署。「即使被骗，假假地有张合约，还可循民事控告违反合约；但若连合约都无，日后兴讼毫无可依据的理据，法官或会觉得受害人明知无保障仍投钱，是『蠢得好交关』。」

