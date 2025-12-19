Copyright © 2025 SingTao Ltd.All rights reserved.

星岛申诉王｜「防骗视伏App」升级4大功能 点击可疑连结即弹诈骗警示

提防骗子
更新时间：08:00 2025-12-19 HKT
发布时间：08:00 2025-12-19 HKT

 

骗徒手法层出不穷，令市民防不胜防，本港今年首九个月录得逾3.2万宗骗案。为加强市民防骗能力，警务处网络安全及科技罪案调查科今年10月完成「防骗视伏App」功能升级，包括用户点击可疑连结时，程式会即时弹出警示，拦截伪冒网站。

下载量已超过110万次的「防骗视伏App」新增四大功能，包括新增举报种类、提前警示诈骗、热门骗局排行榜及自动更新数据。

功能一：新增举报种类

当用户收到怀疑诈骗短讯，只需在App内的「举报」功能中上传短讯截图，并贴上可疑电话号码或网址连结，AI系统会自动分析风险，并提交警方后台作进一步核实。若警方经人工覆检为诈骗网站， 「防骗视伏器」主动提升为红色「高危有伏」，更快捷和准确利用公众情报发出警示。

功能二：提前警示诈骗

更新后最实用的功能之一，是提前警示诈骗。更新后的公众举报平台有AI分析引擎即时分析市民举报，判断风险并纳入资料库，有问题会分级标示黄色「提防中伏」、橙色「疑似有伏」及红色「高危有伏」。例如用户收到冒充「Telegram安全中心」的诈骗短讯后，声称帐户未验证将被停用，并附上伪冒连结。一旦用户点击该连结，「防骗视伏App」会即时弹出警示，拦截该伪冒网站，避免市民上当。

功能三：热门骗局排行

「防骗视伏App」新增热门骗局排行榜，根据网络安全及科技罪案调查科每日统计的最新罪案趋势，为不同诈骗手法进行排名。用户点击进入骗案种类后，更有详细案例讲解。系统还会根据最新情况，向市民直接推送防骗警示讯息，让公众即时了解诈骗新动态，从而提高警觉性与防范意识。

功能四：自动更新数据

用户只要打开更新后的「防骗视伏App」，便会看到「数据库自动更新」的提示。这项新功能让系统在手机连接网络或于背景运行期间，自动将最新的诈骗资料库推送到用户手机，确保用户随时掌握最新的防骗情报，毋须手动更新，前提是用户必须在应用程式商店下载2025年10月份更新版本，资料库便会自动运作。

在今年首九个月的32,142宗诈骗案中，以网上购物、求职及投资骗案显著上升。网络安全及科技罪案调查科警司许绮惠表示，诈骗手法日趋复杂，市民需要更及时和全面的资讯加强防范。她期望透过科技升级，进一步强化社会防骗网络，呼吁市民下载及积极使用「防骗视伏App」，并提高警觉，主动识别骗徒避免受骗。

如果大家遇到新式骗案，除了立即向「防骗视伏App」举报，也欢迎给《星岛申诉王》报料，让更多市民远离骗案。

《星岛申诉王》随时候命，你申诉，我跟进，立即报料↓

