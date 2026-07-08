福冈县推海外旅客住宿补助！每人每晚减¥3000 太宰府/糸岛有份 3大订房网站适用

为了吸引海外旅客深入探索热门都市以外的秘境，日本福冈县政府宣布首度推出针对外国入境游客的住宿补贴计划！由即日起，旅客只要经指定平台预订福冈市及北九州市以外的县内地区住宿，每人每晚可获得高达3,000日圆的资助；同步推出海外旅客半价乘搭观光巴士，即睇下文了解详情！

福冈县即日起推出海外旅客住宿补助！每人每晚减¥3000 3大预订平台适用

据福冈县政府的官方统计，过往到访福冈县的外国旅客之中，有高达82%的旅客选择在福冈市留宿，约9%则集中在北九州市。为了鼓励旅客进行深度慢活旅游，发掘如柳川、太宰府、糸岛等地区的独特魅力，福冈县政府在由即日起推出针对外国游客的「Go!Fukuoka」住宿补贴活动。

由即日起至2027年2月28日，海外旅客只要透过指定海外旅游预订网站，包括Expedia、agoda及Trip.com，预订福冈市及北九州市以外地区的酒店、旅馆或其他合规住宿，每人每晚可享有3,000日圆的补助金额，同时适用于连续住宿，并在预订房间时直接扣除。这项活动目前于Agoda已经正式开始，而Trip.com则会在7月15日开始，Expedia预计7月底启动。

半价搭福冈县观光巴士 轻松游走太宰府/糸岛

除了住宿补贴，福冈县政府同步推出福冈观光巴士「よかバス」费用补贴。「よかバス」是一条专为外国入境游客而设的县内观光巴士线，旅客在活动期间经Tripadvisor及KKday预订，即可以半价乘搭，轻松往返县内各个非主流观光景点，同时减轻自由行旅客的交通负担。

据日本媒体报道，「Go!Fukuoka」的总预算高达2.31亿日圆，预计惠及约7.7万个住宿晚数。福冈县政府官员表示：「我们希望藉著这次机会，积极把握福冈县的强力入境旅游需求，并著力提升福冈在欧洲、美洲及澳洲等尚待开发市场的知名度。」

来源：福冈县厅、日本经济新闻

文：LW