乐悠咭半价交通优惠！机场快线长者专享夏日折扣 1类人免费乘搭

港铁（MTR）旗下的机场快线向来以高效、舒适及准时见称，是众多本地旅客与商务人士往返香港国际机场及博览馆的首选交通工具。今个暑假，机场快线强势推出「搭超所值」限定优惠，例如首度登场的学生半价折扣，乐悠咭亦同样享有半价！全面满足一家大细出行需求。

机场快线夏日折扣优惠 60岁或以上长者半价

机场快线推出多项夏日限定优惠，包括专为长者而设的乐悠咭乘车半价优惠。

在2026年暑假期间，机场快线为不同年龄层的乘客量身打造了专属优惠。对于12至25岁的年轻一族，只需凭印有「学生身份」的个人八达通，即可史无前例地享受车费半价的超级优惠，轻松往返市区与机场。

此外，若家长计划带同小朋友出国旅游，或前往亚洲国际博览馆欣赏展览及大型表演，3至11岁的小童凭有效小童八达通更可获免费乘搭优惠。至于60岁或以上的长者，凭乐悠咭即享有半价折扣，让三代同堂的家庭旅行变得更划算及无负担。

结伴同行有著数 机场快线团体票低至五八折

除了个人八达通优惠外，与亲朋戚友一同出发的旅客亦能受惠。推广期内，只要2至4人同行并前往指定客务中心购买单程团体票，即可获得高达五八折的票价折扣。以四人同行为例，由香港站出发前往机场，平均每人只需港币$70（总价HK$280），大大降低了整体旅费。这项优惠特别适合相约闺蜜或几个家庭联合出游的旅客，让大家在旅程开端便能享受舒适且具性价比的专属铁路服务。

赢取免费单程车票！挑战「快到飞起」游戏及专属优惠码

机场快线将于指定港铁站内及闹市街头设置挑战站，参加者有机会赢取丰富奖品。

为了增添夏日玩乐气氛，机场快线更于多个指定港铁站及闹市街头（如旺角、荃湾等）增设「快到飞起」挑战站，市民只需在10秒限时内于风箱抓取指定数量的金色纸片，即有机会赢得免费单程车票、半价来回车票或商场优惠券等丰富奖赏。

此外，准备网上购票的旅客，可于 MTR Mobile 或港铁官网输入独家优惠码「AELSUMMER8」，即可享限量七折单程票优惠。如果旅客需要乘坐的士转乘，只需出示港币$50以上的即日的士收据，亦能享有八达通半价转乘礼遇。

机场快线夏日优惠详情