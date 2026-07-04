《给阿嬷的情书》同款潮汕美食2026｜潮汕8大传统小吃攻略 必吃南枝无米粿/阿嬷橄榄菜 高铁自由行好去处

电影《给阿嬷的情书》爆红，连带电影取景地潮汕也成为香港上人高铁旅游好去处，本文推介《给阿嬷的情书》中围绕主角南枝、木生、淑柔的潮汕传统美食，大家若到潮汕旅游，可不要错过。

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汕头必吃美食2026｜1. 老福合 南枝同款经典无米粿

电影《给阿嬷的情书》女主角南枝在泰国经营的「谢记无米粿」，是潮汕经典美食，以前的人穷，没钱买大米，就用番薯粉做皮，包裹韭菜馅蒸熟再油炸。位于汕头好去处小公园的老字号老福合，售卖的潮汕粿种类非常多，一次过可品尝多款美食，必吃招牌无米粿￥5，外脆内香，蘸辣椒酱吃风味更佳。人气美食有水粿￥5、笋粿￥8、水晶球￥10、鲎粿￥8、荷兰薯粿￥8、粽球￥5，更有糖水五果汤￥12、绿豆爽￥6。

潮州打冷好去处｜2. 趣边白粥 淑柔阿嬷同款橄榄菜

《给阿嬷的情书》淑柔阿嬷采摘自家种植的青橄榄，加上芥菜手作的「橄榄菜」，是潮汕经典腌制美食，适合送粥。潮州消夜好去处趣边白粥，可以一站式品尝卤味、生腌、鱼饭、小炒，恍如吃一顿平民小满汉。白粥或米饭￥2，配橄榄菜之外，更有超过一百种配料可选，￥2至￥10不等。人气美食有凉拌皮蛋、咸鹅肉￥48、凉拌鱼皮￥4、炸咸带鱼￥38、生腌三文鱼￥38、卤猪肠￥28。

汕头特色美食2026｜3. 三代人 木生同款姜薯糖水

《给阿嬷的情书》木生离乡前往南洋谋生，告别前不忘喝一碗淑柔做的潮汕姜薯甜汤，姜薯入口绵密，润滑清甜。「三代人」招牌美食姜薯五果汤￥14，几乎每桌必点，材料有姜薯、莲子、百合、银耳、红枣、薏米等。人气美食有姜薯莲子绿豆爽￥17、姜薯鸭母捻￥15、清心丸莲子绿豆爽￥13、桃胶银耳西米露￥15、无米粿￥10等。

潮州人气美食2026｜4. 潮林记 油柑橄榄汁通便救星

《给阿嬷的情书》阿嬷给南枝吃青橄榄，另一幕南枝送木生油柑，橄榄和油柑常见于岭南，初尝酸涩，细嚼回甘，源自潮汕的油柑橄榄汁近年爆红，据称含丰富维他命C、润喉生津、清热解油腻，更是通便神器。潮林记果汁即日制作，必喝手作油柑汁￥8、黄皮油柑汁￥15、油柑橄榄汁￥15、油柑柠檬￥15、甜种油柑汁￥15、杨桃油柑汁等。

潮州好去处｜5. 载阳茶馆 黄翠如沉浸式体验潮汕文化

电影《给阿嬷的情书》采用潮州话演出，大家不妨跟黄翠如到潮州，喝工夫茶和看潮剧，沉浸式体验昔日潮汕民间娱乐。载阳茶馆据说是潮州首间有戏台的传统茶楼，建于民国时期，楼高两层，二楼小桌二人￥168，中桌二至三人￥198，大堂八仙桌四至八人￥298，费用包括潮州名茶凤凰单丛茶和点心，每天下午2时后有多场潮剧、潮州弦诗乐、琵琶古筝、潮州工夫茶二十一式冲泡展示等。

潮州打卡好去处｜6. 闲得茶馆 三百年老宅喝工夫茶

潮州工夫茶艺是国家级非物质文化遗产，大家到潮汕旅游，不妨体验《给阿嬷的情书》戏中人围坐品尝工夫茶。「闲得茶馆」由三百年历史的潮州传统民居「四点金」老厝改建而成，青瓦飞檐、雕花窗棂都具特色。包厢有多种收费，一至四人房一小时￥88，大包厢六至八人两小时￥238，价钱包括品茶和茶点，茶叶有老枞密兰香、老枞鸭屎香、老枞草兰香等，茶点有饶平3A糖霜杮饼、潮州手工腐乳饼、揭阳惠来绿豆饼等。

潮汕毒药2026｜7. 金二顺 黎耀祥挑战海鲜生腌

潮汕海产丰富，非遗美食海鲜生腌近年热爆，经营十多年的金二顺成为网红餐厅，黎耀祥、张兆辉就曾光顾。有堂食和外卖，用料新鲜，原汁原味。必吃美食有生腌三目蟹、生腌膏蟹、生腌果味三文鱼、生腌血蚌、生腌鲍鱼、生腌小青龙、芥末花螺等。生腌要慎吃，不妨先吃白粥打底。

汕头非遗美食2026｜8. 老大鱼丸 麦长青叹爆酱手打牛丸

《给阿嬷的情书》戏中木生、淑柔年轻的年代，正是汕头老字号老大鱼丸创立的时候，老大鱼丸于1958年开业，传承「达濠鱼丸制作技艺」，已被列入广东省省级非物质文化遗产名录，以新鲜海鱼纯手工打制闻名，常到内地的麦长青曾到访，分享77岁的老师傅手打墨鱼丸，而该店的鱼丸口味有七十多种，有卖￥10一颗的巨型鱼丸！必吃招牌马鲛鱼丸、酱爆雪花牛肉丸、鸭屎香茶丸、茉茶椰子丸、胡椒猪肚丸、鹿茸菇苦瓜丸子、精制墨鱼丸。

文：林乐乐

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