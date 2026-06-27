北上华强北¥30换iPad Mon贴 港人惨历2小时「维修大龙凤」网民： 衰过去先达

北上维修电子产品虽然价格具吸引力，但消费者需慎防潜在陷阱。近日，有港人就在深圳华强北疑遭不良商户欺骗，经历了一场历时2小时的「维修大龙凤」。事主原本仅打算为iPad更换屏幕保护膜，最终却演变成机件短路及前置镜头报废，事主无奈当作「买个教训」。

港人深圳华强北 ¥30换iPad Mon贴变换屏 维修费倍增

日前，有网民在社交平台群组「深圳大湾区好去处开心share 」上分享，指前往深圳华强北一家维修店，打算为儿子的平板电脑（iPad）更换屏幕保护贴，却遭遇连串不愉快的经历。

事件起初，事主向店方询问价格，双方以人民币30元成交。然而，店员拆开设备后随即表示「内屏都烂咗」，建议事主一并更换以免设备「容易入水」。事主本著「一次过搞掂」的心态，最终以200元连包膜的价格同意维修。当时负责维修的年轻店员声称需前往分店领取零件，并承诺「半个钟搞掂」，很快便会完成。

借词入水、短路 过程惹零件掉包疑虑

岂料，维修超过半小时后，店员在维修过程中声称「唔小心整到水」，需要将零件带往分店进行检测，并要求事主在屏幕上签名作实。事主形容当下的感受：「呢一刻我有啲惊喇」。其后，店内的老板介入，经过一番检查后声称设备已出现「短路」，并表示会「免费帮我哋维修」。

原本简单的换Mon贴服务演变成机件损坏，事主一行人心生不忿，遂与老板发生争执。老板竟态度强硬回应：「我依家都免费同你维修喇仲想点」，更因不满事主等的催促，故意吩咐店员将设备「摆到晏昼慢慢嚟」。事主称，维修过程中店方需将设备的一半机身带走检查，令其十分担忧对方会否暗中「换机入面嘅原装零件」。

耗时2小时 终发现前置镜头报废

最终事件扰攘至下午三点多才结束。最令事主感到「最激气」的是，取回的iPad被发现「自拍𠮶个镜头系用唔到」。事主儿子见状反过来安慰事主，而事主家人最终无奈表示当作「买个教训」。

网民提醒防范常见套路 ：打开后都会话有其他问题

事件引发不少网民对内地电子产品维修店铺操守的讨论，不少人认为这类事件是常见维修陷阱套路「打开后都会话有其他问题」，然后借故拖延或加价；亦有网民直指事主「唔ｘ识窿路去华强北整机」，甚至形容情况比在本地先达广场维修更差。

此外，有熟悉维修的网民提醒，更换屏幕正常需待胶水干透，直言「30分钟一定唔得～最少2小时」；更有部分网民则表达了对隐私的关注，担忧在这种不良维修过程中，设备内的个人资料会否遭到外泄。

港人遇纠纷可致电深圳市消费者委员会「粤语专席」

针对深圳遇到的消费纠纷, 有网民就直接建议可向深圳市消费者委员会投诉。深圳市消委会设有966315「粤语专席」消费投诉咨询热线。消费者如在使用商品或者接受服务，认为权益受到侵害时，可于工作日上午9时至中午12时，下午2时至下午5:30拨打966315热线求助。

资料来源：深圳市市场监督管理局、深圳大湾区好去处开心share

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