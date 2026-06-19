端午长假唔想逼? 3大手机APP、网站 实况直播口岸 避开罗湖/福田/深圳湾人潮 附交通班次最新安排

端午节长假期即将到来！相信不少市都已经准备趁著节日北上深圳，或者到大湾区探亲和游玩各大景点，甚至顺道观赏热闹的龙舟竞渡，各个过关口岸势必人山人海。为此，运输署特别安排各个公共交通营办商加密班次。《星岛头条》亦为各位整理了端午节期间最新的交通加强安排，以及3个超级方便的手机小帮手，让大家轻松避开人潮，开开心心欢度佳节！

端午长假北上 运输署吁避开繁忙时间 各口岸交通班次大增

考虑到端午节会有许多市民过关，运输署已经安排了各个公共交通营办商加强服务。

港铁东铁线:

将于六月十八至二十一日期间的不同时段，因应乘客需求，加强来往金钟至罗湖或落马洲站的列车服务。

高铁香港段:

将于六月十九及二十一日，加开临时列车车次，往来香港西九龙站及指定内地站点（详细班次可浏览 12306.cn 网站）。

过境穿梭巴士:

大幅加强港珠澳大桥穿梭巴士（金巴）及落马洲—皇岗穿梭巴士（皇巴）的服务班次。在跨境人流最高峰时段，将分别加密至平均约每一分钟及两分钟开出一班车。

跨境直通巴士:

已增发跨境直通巴士的配额，以进一步加强载客服务。

本地专营巴士（B线）:

连接各个陆路口岸的本地专营巴士B线，其班次将会提升至高于一般周末的水平，相关营办商亦会预留车辆及人手应对乘客需求。

3大官方手机APP/网站 实时了解口岸人潮法宝

今个端午，想过关轻轻松松，不用与人拥挤？出发前记得自己打开手机，或者请家人帮忙看看以下3个工具，罗湖、福田、深圳湾等口岸有多挤拥，一看便知：

1. 香港入境处App：红黄绿灯一看就明

香港入境处的手机应用程式设有「陆路边境管制站等候时间」功能，每15分钟就会更新一次。它使用了最容易明白的「红、黄、绿」三色灯来显示8个陆路口岸的排队情况：

灯号颜色 状态 预计等候时间 长者小贴士 绿色 正常 一般少于15分钟 畅通无阻，可以放心出发！ 黄色 繁忙 一般少于30分钟 人流开始增多，过关需要多一点耐心。 红色 非常繁忙 一般30分钟或以上 人山人海，建议稍后再出发。

大家只需看看颜色，就可以决定是否立刻出门，简单又直接。

香港入境事务处手机应用程式

下载按此：

2. 保安局「口岸通」网站：免安装上网即看

如果不想下载任何应用程式觉得麻烦，还可以直接用手机上网，浏览保安局的「口岸通」网页。这个网页可以即时显示各个口岸的等候时间，无论是乘搭公共交通工具还是自己开车北上，都可以帮助您选择最畅通的路线。

口岸通连结：按此

3. 微信（WeChat）「i口岸」小程序：亲眼观看现场直播

如果平时有使用微信（WeChat）与亲朋戚友聊天，可以直接在微信搜寻「i口岸」小程序。它涵盖了深圳13个口岸的情况，最厉害的是设有「实时直播」功能。过关大堂的画面每30秒就更新一次，大家可以亲眼看看现场有没有排长龙，资讯非常准确。

使用小教学：在微信主页向下拉，或者在上方搜寻栏输入「i口岸」。进入小程序后，查看「口岸实况」，点击您想去的口岸，就可以看到现场通关的直播画面了。

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