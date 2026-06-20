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深圳地铁13号线二期6月底通车！宝安/光明/南山连接深圳湾口岸 车站设艺术装置+城市公园

旅游
更新时间：11:00 2026-06-20 HKT
发布时间：11:00 2026-06-20 HKT

深圳地铁13号线｜深圳地铁日前正式宣布，深圳地铁13号线二期（北延）工程顺利通过竣工验收，设11个地下车站，包括凤凰城站、光明城站及红坳公园站等，预计将于2026年6月底正式通车，连接去年年底开通的13号线一期，形成总长度约为41.69公里、贯穿深圳中西部的交通大动脉，日后旅客由深圳湾口岸出发，前往光明、宝安及南山区更方便！

深圳地铁13号线二期通车！全长19.25公里 连接光明/宝安/南山区

深圳地铁13号线二期（北延）的工程日前顺利通过竣工验收，预计将于6月下旬正式开通。据称，深圳地铁13号线二期自一期上屋站为起点，终点至李松蓢站，全长19.25公里。13号线全面开通后，北面延至光明北部片区，同时连接南部的深圳湾口岸，以光明科学城出发为例，最快45分钟即可到达深圳湾口岸。此外，乘客亦可转乘1号线、2号线、5号线、6号线、9号线及11号线，连接南山区及宝安区，方便市民及旅客到访不同地区。

全线11座车站 沿途设艺术装置 出站直达城市公园

全线11座车站各具特色，分为7座标准站与4座特色站，以「科技文化表达」为核心设计理念，告别传统候车空间的单调，将传统文化，祥瑞意象与未来科技融为轨道空间。其中，4座特色站分别是光明城站、凤凰城站、新庄站及红坳公园站。

  • 凤凰城站： 以「凤凰将至、涅槃重生」为设计核心，融入凤凰羽翼及凤尾等吉祥元素，站内金色流线天花与羽翼立柱交织，整座车站宛如地下艺术图腾，充满东方美学与简约科技感。

  • 新庄站：车站有「地下星空馆」之称，采用模块化半裸装设计，空间通透。当中，最引人注目的是站厅中央的渐变蓝紫色星空天幕，模拟银河流转、繁星点点的梦幻星河，让人仿佛瞬间置身浩瀚宇宙。

  • 红坳公园站： 紧邻深圳市中医院光明院区，以「中医文化、国粹传承」为主题，采用温润的木色基调与中式美学设计。站内的艺术墙将中草药形态以现代手法重塑，展现中草药文化与公共空间的交融。

  • 光明城站：以大湾区的自然山色与城市风景作为灵感，透过灵活的曲线展现向上延伸的视觉效觉，象征大湾区蓬勃发展。

沿途车站更设有多个创意艺术装置，如新庄站垂直电梯外的《梦想花开》，构筑出灵动童趣的艺术花境；而李松蓢站的艺术墙《青春方程式》，则以彩色方块构成立体绿茵场，定格足球运动员射门的瞬间，释放青春活力。

此外，在占地约36万平方米的「公明车辆段」上方，打造占地约36.59万平方米的「光明区凤凰文体公园」，融合体育场馆、商业配套及多元绿化空间，实现「出地铁站即达公园」的全新城市空间模式。路在地面空间的规划上也深度实践了「站城一体化」与绿色生态理念。

全面升级高科技打造「智慧出行」

深圳地铁13号线二期（北延）设有多项升级出行体验的智慧科技，如列车配备全自动运行系统，并搭载智能鹰眼系统，确保列车运行更安全及准时；车站系统自动调节温湿度与灯光亮度，为乘客营造舒适候车环境，同时达到节能降碳的环保目标。

来源：深圳地铁

文：LW

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