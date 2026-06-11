永东巴士车票优惠！$8直达澳门 珠海/深圳/番禺长隆热门跨境路线低至5折
更新时间：16:16 2026-06-11 HKT
发布时间：16:16 2026-06-11 HKT
发布时间：16:16 2026-06-11 HKT
趁著618促销，永东巴士推出震撼全城的交通优惠！其中澳门单程车票更低至 HK$8，让旅客以极致平价轻松直达澳门热门度假村，绝对是暑假出行的首选！多个大湾区热门景点，包括全线长隆、深圳华发冰雪、广州融创热雪奇迹等亦有5折优惠，即睇抢飞详情！
6月12日 10:00 开抢
【永东巴士优惠合集】
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永东巴士直达澳门/大湾区热点 限时优惠低至$8起
北上大湾区游玩已成为近年家庭客与年轻人的度假新趋势。永东巴士推出的跨境专线，采用47座宽敞舒适的大巴，提供从香港市区多个站点（如观塘 APM、钻石山、尖沙咀中港城等）直达各大目的地的服务，免却旅客自行转车的烦恼。除了破底价的澳门路线外，是次优惠更涵盖多个热门度假胜地，包括珠海、清远及番禺的长隆度假区，无论是想观赏极地动物还是畅玩水上乐园，都能轻松抵达。
此外，深受亲子欢迎的广州热雪奇迹及深圳华发冰雪亦享有5折乘车优惠，让大众在炎炎夏日也能享受室内滑雪的消暑乐趣。为方便港岛区居民，永东巴士更将于6月27日起新增湾仔、上环及北角站点，经深圳湾口岸往来大湾区，进一步完善北上交通网络。
永东巴士618促销优惠详情
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预订优惠期：2026年6月12日 10:00 至 6月17日 23:59
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澳门线优惠：
单程必抢价低至 HK8或1折HK18（原价 HK180）；亦可输入独家优惠码「WTMOJUN12」享半价HK90。下车点直达上葡京酒店、威尼斯人酒店及新葡京酒店。
（使用期至2026年6月30日，半价券方案可至9月30日）
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大湾区 5 折路线：
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额外折上折优惠：购买全线澳门产品买满 HK500，输入独家优惠码「618MO82」即可享82折，最高可减HK100。
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条款及细则：购票需提供实名登记，订单一经二次确认后不设任何变更、退款及取消。大湾区优惠码每人限用1次，每笔订单最多购买2张，配额有限，售完即止。
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