永东巴士车票优惠！$8直达澳门 珠海/深圳/番禺长隆热门跨境路线低至5折

趁著618促销，永东巴士推出震撼全城的交通优惠！其中澳门单程车票更低至 HK$8，让旅客以极致平价轻松直达澳门热门度假村，绝对是暑假出行的首选！多个大湾区热门景点，包括全线长隆、深圳华发冰雪、广州融创热雪奇迹等亦有5折优惠，即睇抢飞详情！

6月12日 10:00 开抢

【永东巴士优惠合集】

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永东巴士直达澳门/大湾区热点 限时优惠低至$8起

永东巴士推出震撼优惠，澳门单程车票低至 HK$8。

北上大湾区游玩已成为近年家庭客与年轻人的度假新趋势。永东巴士推出的跨境专线，采用47座宽敞舒适的大巴，提供从香港市区多个站点（如观塘 APM、钻石山、尖沙咀中港城等）直达各大目的地的服务，免却旅客自行转车的烦恼。除了破底价的澳门路线外，是次优惠更涵盖多个热门度假胜地，包括珠海、清远及番禺的长隆度假区，无论是想观赏极地动物还是畅玩水上乐园，都能轻松抵达。

此外，深受亲子欢迎的广州热雪奇迹及深圳华发冰雪亦享有5折乘车优惠，让大众在炎炎夏日也能享受室内滑雪的消暑乐趣。为方便港岛区居民，永东巴士更将于6月27日起新增湾仔、上环及北角站点，经深圳湾口岸往来大湾区，进一步完善北上交通网络。

永东巴士618促销优惠详情