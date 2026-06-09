罗湖酒店点心放题¥108/位！任食近30款点心+免收加一 网民：香港大把平过佢

近年港人北上消费蔚然成风，深圳不少食肆成为港人的热门好去处。近日，有网民推介位于罗湖口岸附近一间酒店的点心放题，每位¥108即可任饮任食近30款点心，2至6人同行另设额外优惠，加上星期一至日免收加一服务费，性价比似乎不错。不过，有部分港人直言：「香港大把，平过佢啦」，认为在比较价格、车费及食物质素后，留港饮茶似乎更加划算，详情即睇下文。

罗湖富临酒店¥108点心放题！任食近30款点心+免收加一

最近，有网民在社交平台发文，推介罗湖口岸附近的富临大酒店中菜厅「乐满楼」点心放题，每位收费为¥108，任饮任食多款粤式点心，包括烧卖、虾饺、牛肉球、叉烧包等，限时90分钟，星期一至日午市时段供应，免收加一服务费，加上酒店位置邻近罗湖口岸，过关后步行即可到达，交通便利。

据餐牌显示，如多人惠顾点心放题更可享有额外优惠，分别为¥208／2位、¥408／4位及¥608／6位，折后人均只需约¥101；满4位赠送1道菜品（4选1）、6位赠送2道菜品（6选2）。

网民反称：香港大把平过佢

帖文一出，随即吸引不少网民留言讨论，有人表示：「呢间出名抵，我每次去也是只食虾饺」；惟亦有不少网民认为餐厅出品的质素一般，而且价钱偏贵，「食过，麻麻哋」、「点心一般啫，算不抵」、「一个人可能抵既，因为可以叫多几款，2-3个人食，同平时咪差唔多」，认为性价比不高，无需专程北上。

与此同时，有网民则指出这个价钱在香港也能够找到不少选择，甚至性价比更高，「在香港，去酒楼饮茶，港币80圆已经很不错，而且不要车费！」、「香港任食点心都系咁上下，仲要质素好过你」、「香港大把，平过佢啦」、「旺角一堆都系！仲系港纸」。

富临大酒店中菜厅「乐满楼」点心放题

地址：深圳市罗湖区和平路1085号富临大酒店2楼

供应时间：星期一至日10:30am至2:15pm

订座电话：25586333（内线8904）

来源：Facebook、小红书

文：LW