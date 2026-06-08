长者本地游优惠！$120免湿身坐玻璃底船畅游海下湾赏珊瑚 世界自然基金会专业导赏

世界自然基金会香港分会（WWF）长年致力于推动本地环境与海洋保育，其建立的水上专业研究中心深受市民与家庭旅客欢迎。今个夏日，该会特别为老友记推出限时超值长者优惠！60岁或以上的长者报名参加「珊瑚探索」生态导赏团，每位仅需$120（原价$360），便能搭乘舒适的玻璃底船观赏珍贵珊瑚群落，享受无忧的夏日绿色之旅。

长者珊瑚游 免落水坐玻璃底船探秘绚丽海底世界

海下湾海岸公园是香港知名的海洋生物天堂，拥有极具生态价值的海洋资源。由世界自然基金会香港分会（WWF）主办的「珊瑚探索」生态游，专为不想湿身落水的市民，特别是长者，设计了安全舒适的海洋导赏行程。

在约 3 小时的活动中，参加者将参观香港唯一建于水上的海洋研究及教育中心。在这里，大家可以近距离观察 WWF 与香港中文大学珊瑚学院合作设立的珊瑚育养设施。随后，长者们将登上特制的玻璃底船出海。这艘设计独特的船只，能让长者们在舒适的船舱内，透过清澈的玻璃船底，直接透视海水下的蔚蓝世界，将色彩斑斓的珊瑚与穿梭其中的热带鱼尽收眼底。

WWF海下湾珊瑚探索，活动详情及报名资讯