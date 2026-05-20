广东知名酒店换客不换床单毛巾！？内媒实测揭秘 连锁酒店被套/枕套/水杯未有「一客一换」 

近年不少港人都喜欢趁假日北上广东省短期旅游，不过当大家入住酒店时，又有没有担心过床单、被套和毛巾是否真正干净？综合内媒报道，近日有媒体进行了一项暗访实测，揭发了广东省内多间知名连锁酒店的卫生黑幕，发现不少酒店都没有做到「一客一换」，即是在原住客退房后，在另一位住客入住前，并没有换上一套全新的床上及洗漱用品。

内媒揭广东酒店清洁漏洞 萤光笔实测床上/洗漱用品

近日内媒《南方+》记者预订了广东多间酒店的房间，并利用一种用水一洗就掉、但在紫外线灯照射下会发光的「萤光笔」，在床单、被套、枕头套、毛巾以及水杯上画上隐形记号。第二天退房后，另一位记者随即登记入住同一间客房，再用紫外线灯检查记号是否依然存在。

毛巾、面巾、枕头套、床单重用 胶袋内拖鞋非全新？

实测结果令人大吃一惊，很多酒店并未严格遵守卫生规定，例如在惠州的「城市便捷酒店」，上一手住客睡过的枕头套并没有更换；而在「丽枫酒店」，清洁人员只要看到毛巾和面巾「看似没有用过」，就不会替换，水杯上的萤光记号亦清晰可见，连套在胶袋内、看似全新的拖鞋，都被发现没有更换。

在云浮的「维也纳国际酒店」，枕头套是「随机更换」，四个枕头只换了其中部分；用过并挂回原位的毛巾也没有换新。最令人咋舌的，是位于广州白云机场的一间连锁品牌酒店，清洁人员竟然将另一张空床上看似干净的床单，直接铺在客人刚睡过的床上，完全没有回收清洗。

医生警告：随时染上真菌皮肤病

事件爆发后，内媒纷纷跟进调查。广东药科大学附属第一医院皮肤科副主任医生宋燕平提醒大众，如果布类用品没有彻底更换，很容易成为传播疾病的媒介。轻则可能引发毛囊炎等细菌感染，重则有机会传染手足癣、皮癣等真菌疾病，严重影响健康。

违反「一客一换」衞生规范 衞生监督部门立案调查

根据内地《住宿业衞生规范》，法例明确规定供顾客使用的公共用品用具，必须严格做到「一客一换一消毒」。床上用品必须做到「一客一换」，而衞生间洗漱用品、杯具等非一次性用品，同样必须每换一位客人就进行消毒，以保障消费者的安全。

事件引起社会高度关注， 惠州仲恺高新区教育文化衞生健康局已立案调查，责令立即整改，并约谈酒店主要负责人，要求全面压实内部衞生管理制度。所有从业人员必须重新接受衞生法律法规及实操技能培训，考核合格后方可上岗。当局表明会依法处罚，并在全域范围内开展住宿业衞生安全专项整治行动。

资料来源：南方网