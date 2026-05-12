罗湖口岸深港青春大道揭幕！国贸全新大型商场料6月开业 设深港青年公寓/创业孵化中心

近年中港两地交流日益频繁，不少港人选择移居深圳工作及生活。最近，罗湖区再有全新潮流地标登场，位于深圳火车站至深南路的「深港青春大道」正式揭幕，并率先公开其中三大重点项目，包括斥资2亿元改造的旗舰商场「国贸SPRING」、青年长租公寓及星空数智孵化中心，为深港年轻人提供创新创业的新基地。

罗湖口岸深港青春大道揭幕！3大重点项目 国贸全新潮流地标/深港青年公寓

罗湖口岸于2025年的通关量突破7,000万人次，日均近20万，其中18至40岁青年占60%。随深港双城生活愈发普及，位于罗湖区的人民南路成为他们日常往来的核心枢纽。为了把握这个优势，罗湖打造全新「深港青春大道」，串联罗湖口岸、深圳火车站、国贸大厦等深港地标街道，以「青春经济」为切入点，推动深港融合。

「深港青春大道」坐拥沿线近5万平方米的产业空间，推出3大重点项目，包括「国贸SPRING」、「星空数智孵化中心」及深港青年公寓，由推动创业、安居服务及消费形态升级，吸引更多两地年轻人聚集

1. 国贸SPRING：全新潮流文化空间

「国贸SPRING」为人民南商圈全新旗舰项目，斥资2亿人民币重新改造约3万平方米的空间，预计于6月18日正式开业。商场外立面以「春色画卷」为主题，8000平方米前广场化身成艺术景观大道，如同置身沉浸式美术馆：；涵盖多元化的业务形态，如科技潮物、潮玩手作、国风餐饮、健身美容等应有尽有；采用「全域策展」理念，将艺术展融入公共空间，形成全方位的逛展动线。

2. 深港青年公寓：罗湖首个大型长租公寓项目

邻近罗湖口岸、春风路与东门南路交界的万科老地方大厦将设有罗湖首个大型深港青年长租公寓项目，首批推出606套房源，设有7种户型，空间分别由25至60平方米不等，设会客区、派对区、自习室、综合娱乐区等。项目主打「拎包入住」，下楼直达商圈及社区空间，实现「五分钟青春生活圈」。加上地理位置方便，位处地铁2号线及9号线交汇处，由口岸直达香港高等学府约30至40分钟。

3. 星空数智孵化中心：青年创业新基地

星空数智孵化中心位于天安国际大厦，将于5月21日正式开业，全层占地近千平方米，有85个共享卡位及独立办公室，一人或多人团队均可进驻，重点聚焦金融科技、数字创意、现代服务业、人工智能等项目。

来源：罗湖发布

文：LW