香港来往珠海全新跨境直通巴士线！直达金湾/斗门人气商场 太子/尖沙咀/沙田/荃湾设上落点

近年越来越多港人会前往珠海吃喝玩乐，甚至置业，为方便这班北上市民，首条来往香港及珠海金湾、斗门区的全新环岛中港通跨境直通巴士专线于日前正式启用，途经港珠澳大桥珠海口岸，而且于香港设有多个上落客点，方便不少于珠海当地置业、上班及旅游的需要。

全新香港来往珠海金湾/斗门跨境直通巴线！专为置业、上班族而设

这条「香港 ⇋ 珠海金湾、斗门」的环岛中港通跨境直通巴士线于4月18日正式开通，是首条专为于珠海置业人士及上班族而设的专线。专线采取双向对开模式，经港港珠澳大桥珠海口岸过关，直达珠海十字门华发商都、金湾华发商都、斗门世荣万达广场3个站，全程约2.5小时。

至于香港段的上客点亦众多，包括尖沙咀圆方及中港城、太子上海街、沙田、大围及荃湾德海街6个站；落车站则更多，除以上6站还有荃湾绿杨新邨及如心广场、香港国际机场、亚博馆、航天城11 SKIES及香港迪士尼乐园。

每日4班车 港九新界多个站点

新线路每日有4班车往返，提供固定班次，珠海发车时间为8:50am及1:50pm、香港发车时间则为9:25am及4:55pm。至于票价方面，由香港前往珠海或由珠海往香港的单程为$150、双程则$280，成人、3至11岁小童及65岁以上长者同价。如需前往香港国际机场、亚博馆、航天城11 SKIES及香港迪士尼乐园，单程则$230。

珠海金湾、斗门近年大受港人欢迎，前者是珠海的新中心，有齐住宿、购物、文化、休闲玩乐及工作等配套，是不少年轻港人家庭及滨海置业的首选，周边玩乐点就有金湾市民艺术中心、金湾图书馆、金山公园及金湾情侣路等。而斗门则主打节奏慢、物价亲民，特别适合退休养老或周末短居，附近有百年骑楼建筑斗门旧街、岭南水乡村接霞庄、金台寺及御温泉等，假日时有不少游客前往。

环岛中港通「香港 ⇋ 珠海金湾/斗门」专线