珠海5大爆红超市！港车北上必去扫货 大型仓储式/本地姜亲民价 附爆买推介

随著愈来愈多港车北上，港人周末或放长假都会选择驾车经港珠澳大桥前往珠海消费，只需约40分钟车程，便轻松到达，非常方便。而游珠海其中一个重要行程，当然是到当地的大型超市扫货，享受价廉物美的购物乐趣。从货品份量十足的山姆会员商店，到主打亲民价的沃尔玛、鹏泰超市等，都各有特色。《星岛头条》为大家精选珠海5大人气超市，让大家轻松规划下一趟满载而归的扫货之旅！

港车北上必到珠海5大人气超市！仓储式山姆 地道鹏泰／V’ta超市

1. 珠海山姆会员商店：港人长假热捧爆买

要数珠海最旺场的超级市场，珠海山姆会员商店（Sam's Club）绝对是位列榜首。珠海山姆虽然早于2016年已开业，但随住港车北上热潮掀起，加上其地利位置方便、商场提供大量泊车位，以及价廉物美的商品，长居港人最热门的珠海购物点之一，而入油、食饭、行山姆更被小红书网民誉为「港人北上三件套」。

楼高两层 货品分区清晰

珠海山姆位于香洲区明珠路与金凤路交汇处的印象城商场内，合共两层，占地广阔。上层主要是非食品区，售卖家居日用品、户外露营装备、玩具、服装鞋履等；下层则是食品专区，有烘焙面包、零食饮品、熟食、新鲜生果及急冻食品等。

山姆超市的商品种类多达4,000种，绝对会令人花多眼乱，加上大部分是大包份量的家庭装，而且售价折算后比坊间及香港便宜，故是港人北上的必到之地。另外，免费试吃摊位亦是山姆的一大特色，不难见到场内四处都是排长龙的试食小档，让顾客可先「试到够」才买。如未够喉的话，出口处亦有「山姆餐吧」，供应即食的薄饼、烤鸡髀、牛肉卷等，价格实惠，味道可口。

珠海山姆会员商店

地址︰珠海香洲区明珠北路338号珠海印象城1楼

营业时间︰9am-10pm

2. 沃尔玛：老字号超市¥9.9专区

沃尔玛（Walmart）是内地及珠海的老字号连锁超市，亦是本地人及游客的实惠购物天堂。Walmart无需会员即可进入，比起山姆更加方便，而且商品种类齐全，例如即食熟食、新鲜食品、衣物、日用品及宠物用品等，应有尽有，规模更可媲美百货公司

升级后分区更清晰

而于珠海开业逾10年的拱北迎宾南路店及前山店沃尔玛，近期亦完成升级改造，于1月中重开。装修后店家环境更宽敞明亮，分区亦非常清晰，如零食、烘焙、生鲜、蔬菜、熟食、日用品及鲜肉海产区等，一眼便可分辨出来，轻易便找到心水货品，比起以前「迷宫」般的格局逛得更舒适。

除分区布局花心思外，升级版的沃尔玛值得一赞是用了超级抢眼的价格牌，黄色底加上粗体大字，让顾客一看便知有甚么特价商品，部分货品售价更低至¥9.9，涵盖零食及饮品等。而货品的份量亦较贴近一般超市，不像山姆般「以量取胜」。

沃尔玛（摩尔广场店）

地址︰珠海香洲区拱北街道岭南路68号摩尔广场负1楼

营业时间︰8am-10:30pm

3. 鹏泰超市：本地姜版「胖东来」

鹏泰是珠海的本地姜超级市场，于2001年开业时，只是珠海南屏一间服务周边居民的小型社区便利店，后来不断扩充，已发展成大规模的超市。鹏泰现时于全国有逾40间分店，包括珠海、中山、佛山等地，而于珠海，其分店更遍布香洲、横琴、金湾、斗门等区，并进驻如横琴华发商都、斗门万达广场、以及新登场的金湾航空新城等人气商场，摇身一变成为珠海龙头店。

鹏泰超市更获不少本地人誉为「珠海版胖东来」，皆因其货品主打多元化款式及贴地的价钱。而与山姆及沃尔玛不同，除了超市必备的零食、水果、熟食外，鹏泰是有较多民生日用品及百货，尤其是汤料、海味等杂货，每类都有数10款分门别类整齐放在开放式的货架上，加上价钱实惠，特别推荐给家庭主妇类的顾客。

鹏泰超市（中安广场店）

地址︰珠海香洲区拱北街道港昌路258号中安世纪广场2楼

营业时间︰8am-10pm

4. 盒马鲜生：即煮生猛海鲜美食

店内划分多个区域，涵盖水果蔬菜、烘焙包点、肉类、零食及饮品等，琳瑯满目。

大型连锁超市盒马鲜生于深圳开到成行成市，几乎近30间，但于去年初才正式进驻珠海。店内划分多个区域，涵盖水果蔬菜、烘焙包点、肉类、零食及饮品等，琳瑯满目，有网民形容其氛围「有如一个小型美食节」。店内更布局清晰，让顾客能轻松选购心仪商品，无论是日常采购或晚餐加餸，都能满足不同需求。

如深圳店一样，珠海盒马亦设有免费加工海鲜服务及堂食区域，亦是全场焦点所在，供应各式生猛海产，包括帝王蟹、三文鱼及各款鱼虾蟹贝，顾客拣好心水海鲜后，便可交由驻场厨师即时烹调及品尝。另外熟食区亦提供即煎牛扒、烧烤、蒸点及炖汤等美食，让顾客能第一时间品尝新鲜出炉的佳肴，享受即买即煮的一站式体验。

盒马鲜生（珠海万象汇店）

地址︰珠海香洲区翠香街道银桦路102号万象汇

营业时间︰9am-10pm

5. V’ta：横琴精品生活超市

V’ta是鹏泰旗下的首间精品超市，定位于较中高档的路线，自去年11月进驻珠海横琴华发商都后，因地理位置方便，特别适合顺说会前往澳门或横琴的游客。超市占地约989平方米，空间宽敞开扬，货品摆放亦井然有序，主要划分为生鲜区、非生鲜区及收银区3大区域等，让顾客能轻松购物。

店内齐备各种基本食品与日用品，相比起母店鹏泰超市的规模会较细，但亦能满足大部分需求。不过，如计划是「买手信」回港的话，建议还是选山姆、Walmart等较方便。

V’ta