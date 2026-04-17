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HK Express推长者专属优惠！60岁以上即享两折来回机票 畅游名古屋/首尔/台北/富国岛等12个航点

旅游
更新时间：14:14 2026-04-17 HKT
发布时间：14:14 2026-04-17 HKT

香港快运航空为一众长者带来惊喜！HK Express 近日推出「60+老友记限定两折优惠」，让年满60岁的长者能以超值票价，轻松规划一趟期待已久的旅程。优惠遍及多个热门旅游点，长者可以到访台北品尝地道小吃，或前往首尔感受韩流文化，为生活注入更多精彩活力！

香港快运航空长者机票优惠 亚洲精选航点2折

HK Express 近日推出「60+老友记限定两折优惠」，让年满60岁的长者以超值票价去旅行。
HK Express 近日推出「60+老友记限定两折优惠」，让年满60岁的长者以超值票价去旅行。

这次香港快运推出的长者限定优惠，覆盖了12个遍布亚洲的热门旅游航点，无论是计划一趟短途美食之旅，还是深度文化探索，总有心仪的目的地。优惠票价低至两折，合资格的长者可以随意选择心水航点，与挚爱亲朋共创美好回忆。

目的地选择多元，包括充满活力的韩国城市首尔（仁川）和度假天堂济州；台湾的美食之都台北高雄；充满日式风情的广岛名古屋；或是充满阳光与海滩的越南富国岛及历史名城河内；当然也少不了拥有独特文化魅力的马来西亚槟城吉隆坡（梳邦）；亦可选择前往中国内地的宁波无锡，探索江南水乡的韵味。长者们可以借此机会，以无负担的价格，实现说走就走的旅行梦想。

想把握这次难得的机票优惠，过程十分简单。凡是年满60岁的香港及澳门居民，只需在指定推广期内，透过香港快运的专属优惠订购页面预订机票，即可享受此项优惠。值得注意的是，如果同行亲友未满60岁，则需要分开预订，可经由香港快运官方网站、手机应用程式或微信小程序另外购票。优惠名额有限，先到先得，建议有兴趣的「老友记」们尽早行动，为下半年的旅程做好准备。

香港快运航空 HK Express 长者优惠详情

  • 推广优惠： 60+老友记限定两折优惠

  • 合资格人士： 年满60岁或以上的香港及澳门居民

  • 预订日期： 2026年4月17日上午10:00 至 2026年4月20日晚上11:45

  • 旅游日期： 2026年4月27日 至 2026年10月24日

  • 优惠内容： 预订香港出发的来回机票，票价可享低至两折优惠。

  • 精选航点： 广岛、名古屋、首尔（仁川）、济州、台北、高雄、富国岛、河内、槟城、吉隆坡（梳邦）、宁波、无锡

  • 指定预订网页 >>按此<<

  • 重要条款：

    • 优惠只适用于透过指定优惠订购专页进行的初次预订。

    • 票价不包括相关税项及附加费。

    • 优惠数量有限，售完即止。

    • 优惠受相关细则及条款约束。

    • 航班资料以官方网站的最终公布为准。

 

同场加映：长者餐饮优惠2026｜46大连锁酒楼/快餐/放题 乐悠咭、长者咭折扣！大家乐/太兴/利东/牛大人

 

 

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