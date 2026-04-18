深圳现紫藤花海！南山区商场打造春日意式花园 必影巨型紫藤树瀑布/喷泉 打卡送礼物

深圳现紫藤花海！位于深圳南山区的益田假日广场，近日举办春日限定意式花园主题活动，现场设有以巨型紫藤花树为主轴的装置，搭配经典欧洲元素，打造出浪漫度假氛围，成为深港春日出游的最新热门选择。

深圳现紫藤花海！南山区商场打造春日意式花园

深圳南山益田假日广场于即日起至5月31日，举行「Ciao·漫游春日限定义式花园」，场内设计多个仿真紫藤花布置，最抢眼的必数场地中央的大型紫藤装置，花串从高处垂坠，形成层层花瀑效果，另外设有罗马风格秋千、浪漫花车及喷泉造景，很有欧洲小镇的感觉，如置身意大利。

户外楼梯和B1苹果广场亦有延伸布置，包括花拱、花阶等不同角度，适合多种构图拍摄。虽然使用的是仿真花艺，但整体搭配用心，营造出轻松惬意的春日感。

必影巨型紫藤树瀑布/喷泉 打卡送礼物

商场亦推出「打卡送礼物」活动，于现场拍摄3至5张现场照片，写下20字内容，于社交平台分享并标记「#南山益田假日广场#Ciao漫游」累积指定数量的互动即可领取小礼物：互动达20送「义大利风格柠檬冰箱贴纸」、互动达50送「紫藤花泡泡机」。另外关注「南山益田假日广场购物中心」官方小红书及成为商场新会员，即可领取「订制香片（扩香片）」及「10元祐禾无门槛券」。

活动由4月初延续至5月31日，免费开放，场地集中，无论是情侣、闺蜜，还是带小朋友或宠物同游，不妨前往打卡。

南山益田假日广场「Ciao·漫游春日限定义式花园」

日期：4月3日至5月31日

地址：深圳南山益田假日广场

交通：深圳地铁一、二号线世界之窗A/B/C/出口

资料及图片来源：南山益田假日广场@小红书