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新皇岗口岸计划设6条专线小巴线！1条最受长者欢迎 全日或通宵来往旺角/屯门/元朗

旅游
更新时间：16:59 2026-04-14 HKT
发布时间：16:59 2026-04-14 HKT

随著新皇岗口岸启用在即，其「一地两检」的便利通关模式备受瞩目。除了运输署早前公布拟设的7条专营巴士线来往新口岸外，署方亦计划将现有的6条日间及通宵专线小巴路线，由目前的新田或落马洲管制站终点，直接延伸至新皇岗口岸，为跨境旅客提供更多元化及点对点的交通选择。

6条小巴专线计划直达新皇岗口岸！来往旺角/屯门/元朗等地

新皇岗口岸落成后，将会采用「一地两检」模式，旅客可在新联检大楼内一次性完成两地出入境手续，而现时作为接驳工具的皇巴服务将会取消。为此，运输署已规划一套全新的公共交通方案。

根据运输署向区议会提交的文件，方案集中于专营巴士服务，计划新增4条及延伸3条路线，涵盖港岛东、葵青、启德、马鞍山等地。而最新的小巴延伸计划，则会进一步完善这交通蓝图，为市民及旅客提供更灵活的接驳服务。

新田落马洲总站 延伸至新皇岗口岸

按运输署文件显示，目前分别以新田公共运输交汇处，以及落马洲管制站为终点的6条专线小巴路线，未来将直接驶入新皇岗口岸的公共运输交汇处。这意味著乘客无需再转乘皇巴，大大简化了行程。这6条路线包括︰

日间服务路线（原以新田公共运输交汇处为终点）

  • 第44B号线︰元朗（新田）⇄ 屯门站公共运输交汇处
  • 第44B1号线︰元朗（新田）⇄ 屯门码头
  • 第78号线︰元朗（新田）⇄ 八乡路（近大榄隧道转车站）

通宵服务路线（原以落马洲管制站为终点）

  • 第N44B号线：落马洲管制站 ⇄ 屯门码头
  • 第79S号线：落马洲管制站 ⇄ 天水围
  • 第616S号线：落马洲管制站 ⇄ 旺角

旺角通宵专线 最受长者欢迎 

而现时这6条小巴专线中，当中由旺角前往皇岗口岸的616S路线，虽然是于晚上10:15至凌晨5:40分行驶的通宵路线，但就非常受港人欢迎，特别是长者，皆因以往合资格长者如使用乐悠咭支付车费，即可以$2优惠价乘搭，连$10转乘皇巴合共$12，非常划算。

资料来源：运输署

延伸阅读︰新皇岗口岸拟设7条专营巴士线 来往葵芳、启德、屯门等地 「一地两检」安排下旧皇巴将停运

长者乐悠咭平价北上路线！$2旺角直达深圳皇岗口岸 神速不用1小时

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