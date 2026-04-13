韩国「乞丐地图」爆红！集合各区平价美食餐厅 炸猪扒饭/辣炒年糕/烤肉1万韩元内能吃到！？

在全球物价持续上涨的背景下，一款名为「乞丐地图」的网站迅速在韩国年轻人之间爆红，成为他们在高物价时代下的「生存神器」。平台专门搜罗并标示出提供平价美食的餐厅，为学生和上班族提供了一个实用的解决方案，帮助他们在享受美食的同时，也能够有效控制预算。

韩国「乞丐地图」集合各区平价餐厅 成年轻人对抗通涨神器

有调查指，韩国的食品价格近年来不断攀升，例如，一份国民美食「紫菜包饭」的价格按年上涨7.4%，而一份「韩式拌饭」的平均价格也已超过11,000韩元（约港币58元）。 在这样的大环境下，外出用膳对于许多韩国年轻人来说，已经成为一种奢侈。

为了解决这个问题，有开发者便创建了名为「거지맵」（Geojimap，直译为「乞丐地图」）的网站，希望将平价餐厅资讯整合在一个平台上，帮助大家找到便宜又美味的餐点。他在接访韩媒访问时，曾解释平台名称中的「乞丐」并非自嘲之意，而是一种让大家共同应对物价上涨的有趣方式。

炸猪扒饭/辣炒年糕/烤肉1万韩元内能吃到！？

「乞丐地图」是一个依靠「乞丐们的集体智慧和严格评价」来运作的平台。 用户不仅可以分享10,000韩元（约港币53元）以下餐点的餐厅位置，包括辣炒年糕、拉面、炸猪扒饭等，甚至连烤肉也能吃到。 更有趣的是，平台甚至会考虑到营养均衡，如果某个餐点价格高于7,000韩元，但主要由碳水化合物组成而缺乏蛋白质，则可能会被限制推荐。

「乞丐地图」自3月21日推出以来，已吸引超过40万用户使用，并在各大社交平台上引起了广泛的讨论和回响，许多网友盛赞其为「月底救星」。 除了寻找平价美食，这个平台也逐渐演变成一个分享省钱技巧的社，用户会在这里交流如何在日常生活中节省开支，例如追踪每日餐费、分享超市关门前的折扣资讯等。