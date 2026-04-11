广州美食推介2026｜广州8大明星打卡餐厅攻略 正义女神佘诗曼叹米芝莲粤菜/牛肉火锅/煲仔饭 大湾区高铁旅游好去处

广州是「国家美食之都」，香港人北上大湾区旅游，坐高铁到广州吃粤菜最合胃口，本文报道广州八间明星打卡餐厅，有近期热播的《正义女神》佘诗曼、蒋祖曼开心分享食在广州，也有视帝陈山聪叹潮汕牛肉火锅、陈豪吃经典煲仔饭、陈展鹏打卡粤菜天花板，大家不妨参考一下，展开广州美食之旅。

广州明星打卡餐厅攻略

1. 御膳汤品 佘诗曼豪叹米芝莲家宴

《正义女神》佘诗曼不时在小红书分享美食，这次在广州叹米芝莲上榜餐厅「御膳汤品」新店豪华粤菜，一行五人点了八个菜，还吃剩打包呢。必吃美食鸽吞翅￥658，将鸽拆骨，酿入鲍鱼或鱼翅、火腿丝、干瑶柱等慢炖，工序繁复，需要提前预订。特色美食有黑蒜老鸡炖花胶汤￥128、客家甜梅菜蒸雪花肉饼￥98、珍珠脆皮西班牙黑豚咕噜肉、胖大海拌牛油果布丁等。

2. 新斗记 陈展鹏撑广州粤菜天花板

米芝莲一星餐厅香港新斗记开到广州塔，被誉为广州粤菜天花板，部分座位能看到广州塔一带日夜景，菜式性价比高，难怪成为香港明星饭堂，陈展鹏、张振朗、姚子羚、卫兰等众星也曾打卡。必吃招牌美食陈皮脆皮乳鸽皇¥38.8、老乡黄黑叉烧¥98、脆皮冰镇咕噜肉¥78、松露豆腐¥28、咖喱罗氏虾¥88、樱花虾鹅肝和牛炒饭¥68、紫金葡萄¥25等。

3. 牛佬 陈山聪推爆潮汕牛肉火锅

牛佬灼潮汕牛肉火锅营业至半夜，是广州花都区消夜好去处，视帝陈山葱就曾二刷这餐厅，从江高屠宰场每天三次送货，现点现切，食材新鲜，牛肉涮8秒就能吃，陈山葱品尝窝蛋牛肉¥32，说肉质滑溜。必吃招牌菜全牛七宝、吊龙¥30、五花趾¥35、牛筋丸¥30，更有生蚝¥14.8、炭炉牛杂煲¥98、脆皮烧鸡¥88、玻璃妙龄乳鸽等。

4. 顺记 蒋祖曼重温童年回忆香蕉船

蒋祖曼与佘诗曼在《正义女神》和《新闻女王2》的演出，皆令人印象深刻，蒋祖曼早前分享到开业90年的「广州老字号」顺记冰室，距离游客区上下九路和永庆坊很近。她点了一客童年回忆香蕉船￥33，牛奶、杏仁、芒果、菠萝雪糕球味道清香。必吃美食有招牌椰子雪糕￥16、招牌榴梿雪糕￥15 ，顺记椰子雪糕早在1956年和1983年广州名菜美点展览，获「十大名牌小食」称号。地道怀旧美食特多，人气美食有热现磨芝麻糊￥10、双皮奶￥15、牛三星￥13、腊味煲仔饭￥24等。

5. 牛少 金刚初尝海鲜粥底火锅

广州牛少．顺德粥底火锅是大众点评必吃榜上榜餐厅，金刚第一次品尝广东人用粥来涮火锅，先来个免费粥底，然后推车自选配菜，过百款食材每碟￥5起，蔬菜、丸类应有尽有，海鲜档有巴掌大的生蚝￥19、小青龙、鲍鱼、爆膏罗氏虾等。必吃招牌滑蛋牛肉￥28、现切牛肉拼盘￥68，金刚谓这顿火锅不用倒入酱料，也能吃出食材的鲜味。

6. 禾府 陈敏之打卡老广宝藏粤菜

陈敏之光顾番禺当地人宝藏粤菜餐厅禾府酒家，可见她识煮识食。禾府就在广州地铁7号线员岗站G出口，出品地道风味的粤菜。必吃美食有传统工夫菜 XO酱烧黑毛猪叉烧￥128，师傅推车到桌边现烧。人气美食有有汁烧鹅￥99.9、有机咸豆浆煮手打鱼腐￥68、荷香贡糯炊禾花鱼￥59.8、老广州干炒牛河￥42、礼子蟹皇炒饭￥79.9、禾虫焗蛋￥98、芝麻糊￥9。

７. 超记 陈豪品尝老字号煲仔饭

香港人爱吃煲仔饭，煲仔饭的发源地可追溯至百年前的广州，视帝陈豪也拍摄视频分享这种经典美食，更搞笑说是「拿条仔来煲」！超记煲仔饭开业三十多年，是米芝莲推介餐厅，陈豪点了窝蛋冬菇滑鸡煲仔饭，并说他对煲仔饭有要求：菜的味道、饭的品质、饭的味道、饭焦脆不脆、窝蛋，豉油也重要。超记必吃美食有腊味煲仔饭￥23、黄鳝煲仔饭￥23、窝蛋牛肉煲仔饭￥26、腊味排骨双拼煲仔饭￥25，不要忘记来一碗胡椒猪红汤￥10。

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8. 南湖渔庄 黄翠如推介特色农家菜

黄翠如从小担任父亲鱼档帮工，对鱼类有认识，她到广州南湖渔庄吃农家菜，也会吃鱼呢。南湖渔庄经营16年，主打粤菜、顺德菜，黄翠如品尝了网红美食蜜汁孜然烧排骨￥78、太和烧鸡￥88、有一鱼五食￥224：芫荽豆腐骨尾汤￥48、椒盐鱼腩￥48、葱头淋无骨鱼片￥38、豉汁鱼头￥58、鱼肠煎蛋￥30等。餐厅的真材实料老火汤有鸡骨草煲猪横脷汤￥98、眉豆瓜鱼骨尾汤￥78等。

文：林乐乐 图：佘诗曼Charmaine Sheh@小红书、陈山聪vlog@小红书、金刚vlog@小红书、蒋祖曼@小红书、陈豪@小红书、黄翠如fishwong@小红书

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