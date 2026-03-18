长隆复活节长假优惠！符合1条件免费入场 2大园区任玩机动游戏/睇动物

长隆门票优惠｜长隆集团旗下的主题乐园，向来是港人亲子短线游的热门选择，其多元化的玩乐设施和精彩表演，深受大小朋友欢迎。为迎接即将到来的复活节长假期，长隆特别推出限时儿童免费入场优惠，让家长能以更优惠的价格，带领孩子畅玩珠海和清远两大园区，缔造难忘的家庭回忆。优惠涵盖珠海长隆飞船乐园及清远长隆森林王国，每位购票成人可免费带一名合资格儿童入园，绝对是学校复活节长假期的不二之选！

珠海长隆飞船乐园 免费畅玩机动游戏/欣赏海洋动物

这次优惠适用于长隆旗下两个极具特色的主题乐园。其中，位于珠海横琴的长隆飞船乐园，是一个结合了未来科技与海洋生物展示的室内乐园。乐园内设有全球最大的水族展缸，游客可以近距离观赏庞大的虎鲸、白鲸等珍稀海洋生物，仿佛置身于深海世界。此外，园区内的「百慕大历险」5D动感平台影院和「深海潜艇」等互动游乐设施，更能带给游客身临其境的宇宙探索体验。

清远长隆森林王国 欣赏动物大迁徙/乘搭复古蒸汽火车

而坐落于广东清远的长隆森林王国，则是一个以森林探险为主题的乐园。园区被茂密的亚热带森林所环绕，游客可以乘坐「空中缆车」穿越山谷，俯瞰壮丽的自然景观。乐园内不仅有可爱的长颈鹿、大象等动物，更有全球首创的「空中自行车」和刺激的「丛林飞车」等项目，让孩子们在亲近大自然的同时，也能享受无穷的动感乐趣。

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