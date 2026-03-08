澳门扫街掀起杜拜朱古力热潮！5大人气开心果甜品推介 杜拜朱古力大福/爆浆麻糬挞/鬼口水糖水

近年，杜拜朱古力与开心果甜品在香港掀起一股锐不可挡的热潮，尤其是杜拜朱古力麻糬更成为城中热话。这股「绿色旋风」亦悄然席卷澳门，自去年年尾起，澳门不少食店及甜品店纷纷推出各式各样以开心果为主题的甜点，由爆浆麻糬挞、大福，以至手工Gelato及特色咖啡，都处处可见其踪影，为传统甜品注入了新灵魂！《星岛头条》这次为大家精选5间在社交媒体上人气高企的店舖，带大家一同品尝这股开心果魅力。

杜拜朱古力热潮席卷澳门！必食5大人气开心果甜品

1. Goat Bakers：爆浆开心果麻糬挞

于2021年创立的烘焙店Goat Bakers，在短短时间内已凭著藉层次丰富的酥皮甜点成为澳门人气品牌。继本岛及氹仔后，近期于南湾中区开设了第三间分店，新店沿用简约纯白的文青风格装潢，并设有少量堂座座位供顾客使用。

新店继续有热卖的招牌奶酪花杯子及选用日本兰王鸡蛋特制的兰王葡挞外，还推出多款爆馅冬甩，以及必试的新品「开心果麻糬挞」。这款挞同样以店家招牌千层酥皮挞壳为卖点，口感酥化不油腻。挞面铺了一层带有开心果粒粒的厚厚开心果酱，而内馅则是另一层开心果慕丝，比面层的酱更细腻幼滑。来到挞底更是重点所在，是烟韧又Q弹的麻糬。三层混合一起，甜中带咸，绝对会让人吃不停口。

Goat Bakers（南湾店）

2. RORO EATOLOGY 锅锅食研：升级版杜拜朱古力大福

在澳门永乐戏院附近的旧城区小巷中，有一间名为「RORO EATOLOGY锅锅食研」的烘焙店，舖面是以充满科技感的银灰色太空舱设计，与旧区的风味截然不同，成为了澳门本地人及游客来访的热点。这间店由两位90后男生Rory及Simon于2022年创立，开业短短数年，旋即在社交媒体上累积了相当高的人气，有逾3万位粉丝。

锅锅食研起初是以手工吐司作主打，但最受欢迎的却是他们手工制的焦糖布甸蛋糕。这甜点灵感源自日本，但配方就经过他们改良，除了富浓郁的蛋奶香外，口感更贴近澳门人熟悉的葡挞风味，更创下单日售出300个的厉害纪录。

而近期，乘著开心果热潮席卷澳门，店家也推出了话题性十足的杜拜开心果麻糬。这款甜点选用自家制手拉糯米皮，内馅则有以自家盐焗的开心果打成的粒粒、与开心果酱拌匀的酥脆炸面包丝，口感极为丰富。老板表示，研发时曾试过跟足韩国「正版」配方用绵花糖，但他觉得成品较黏牙，又容易变硬，于是改用糯米皮，还推出了花生及芝麻另外两款口味，非常有惊喜。

RORO EATOLOGY 锅锅食研

3. Just糕：手工制麻糬Gelato

位于澳门半岛关前街的「Just糕」，位置非常方便，从热门旅游点议事亭前地或大三巴牌坊步行约5分钟即到达。舖面虽然不大，但主打多款即点即做的新鲜手工麻糬甜点，当中以创新的麻糬Gelato最受欢迎。这款冻冰冰的甜品共有四种口味，包括开心果、蜜桃乌龙、抹茶及日本柚子雪葩，推介当然是现时大热的开心果味！

麻糬Gelato是以软糯的麻糬外皮包裹著冰冻的雪糕，当收到落柯打后，店员就会即席在顾客面前炮制，将麻糬皮拉至平均，然后舀入一大球洒满开心果仁碎的开心果雪糕，再将外皮拉呀拉、包呀包，不消一分钟一个大大的麻糬Gelato波波就出炉！外皮软腍腍充满糯香，搭配有浓郁坚果及咸香味的雪糕，解暑一流，最适合行街行到攰到时叹返粒。

Just 糕

4. 糖人街：全澳少有开心果糊

筷子基是澳门当地的住宅区，但在芸芸住宅大厦当中，就有一间特色糖水小店「糖人街」藏身于小巷之中，主打各式各样手工制的传统及新派中式糖水，为该区居民提供一个宵夜甜品的新选择，而近来这间糖水店亦因著以天然食材制作糖水而开始吸引游客慕名而来。

糖人街其中一款特色甜点就是开心果糊，店家更称可能是全澳门唯一的中式开心果糊，每日以开心果新鲜磨制，再过筛数次隔渣，所以入口极之顺滑，更带有浓郁果仁清香，备有冻食与热食选择。如果喜欢再特别一点的话，推介可选开心鬼口水及太极糖水，前者加入烟韧软熟的麻糬，后者则与其他糊双拼成太极图案的糖水，最适合有选择困难症的食客。

糖人街

5. 何老师窗台咖啡：开心果脆丝Cappuccino

澳门官也街附近有间名为「何老师窗台咖啡」的特色外卖咖啡店，近期成为了小红书热门景点。店家坐落于益隆炮竹厂旧址旁边，于独特的黑色工业风建筑中，开了一扇充满旧式维也纳风情的小小木窗口，无论是顾客点餐、付款或是咖啡师冲调咖啡，全都在这小窗台进行，仪式感满满，所以每日都会吸引大量游客来排队等候兼打卡留念。

店家主打多款手冲单品咖啡及奶茶，当中以甜筒卡布奇诺（Cappuccino）最具人气。这款创意咖啡是以脆卜卜的甜筒饼干取代传统纸杯，更有榛果朱古力、树莓红丝绒及最推介的开心果脆丝三种口味选择。以开心果味为例，甜筒边缘洒满了开心果丝及朱古力碎，咖啡则用即点即磨的咖啡豆冲制，香醇厚实，呷一口，淡淡开心果的坚果香更渗进甘醇的咖啡中，大大提升味道层次。

何老师窗台咖啡

杜拜朱古力从哪里来？

杜拜朱古力原本是由杜拜甜点品牌FIX Chocolatier于2022年首创。

杜拜朱古力原本是由杜拜甜点品牌FIX Chocolatier于2022年首创，灵感源自创办人Sarah Hamouda怀孕时，想念传统阿拉伯甜点「库纳法」（Knafeh）的味道，于是将开心果酱与酥脆的库纳法饼丝作为内馅，创作出这款独特甜点。

后来，TikTok网红Maria Vehera试吃杜拜朱古力的影片后，因其酥脆口感及浓郁风味令这款朱古力一夜间于网上爆红，观看次数破亿，迅速引起全球热潮，不少朱古力品牌都相继推出杜拜朱古力，而韩国更出现变奏版的杜拜朱古力麻糬，连韩星EXO伯贤、aespa成员Karina、IVE张员瑛等都拍片分享，掀起一阵热潮。