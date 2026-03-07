内地赏樱胜地5大推介！无锡世界级赏樱胜地/贵州逾2.4万亩樱花园 染井吉野/大岛樱/罕见郁金樱花海

内地赏樱胜地推介｜每年春季，樱花绽放成为内地一道亮丽风景线，吸引众多游客前来观赏。与日本、韩国的樱花季相比，内地的樱花分布更广，花期也较长，从南方温暖地区的早春开始，到华中、华东地区的3至4月高峰，各地呈现不同风貌，不仅有大规模的花海，还结合自然山水、古典园林或城市景观，可感受醉人春日绝色，下文为大家整理内地5大赏樱胜地及一日游本地团行程，包括无锡、苏州、武汉等地各具特色，有计划赏花春游不妨纳入行程。

无锡太湖鼋头渚拥有近3万株樱花，涵盖68个品种，被视为中国规模较大的赏樱基地之一，更享有「中华第一赏樱胜地」的美誉。樱花与太湖山水相映，形成从湖面、陆地到空中多角度观赏的景观。最佳观赏期为染井吉野樱盛开时段，分早、中、晚樱阶段。游客可在长春桥、樱花谷、赏樱楼及樱花大道等地观赏，早晨、白天、黄昏及夜晚均有不同风貌，夜间更有灯光照明。

苏州赏樱以古典园林为特色，樱花与古建筑、水池、假山完美融合，呈现诗意江南风情。拙政园作为中国四大名园之一，是江南古典园林的代表，其东园周边樱花倒映水中，曲桥凉亭如水墨画；狮子林则以樱花衬托假山与亭台，步行其中古意盎然。其他地点如留园及七里山塘古街亦有樱花点缀。花期约3月至4月，环境宁静，适合缓慢游览及拍照。

武汉东湖磨山樱花园栽种万余株樱花，品种超过80种，汇集「染井吉野」、「大岛樱」、「关山」、「八重红枝垂」、「雨晴垂枝」等逾80种优质品种，以及罕见的「郁金」、「御衣黄」绿樱珍品，与日本青森县弘前樱花园及美国华盛顿州樱花园并称「世界三大樱花之都」。园内采用日式风格设计，樱花沿湖岸绽放，花瓣飘落水面形成自然景观。新增空中栈道提供多层次视角，同期油菜花增添色彩。最佳期为3月中下旬至4月初，夜晚灯光秀较为突出。主要景点包括磨山樱花园及相关亭台。

贵州平坝樱花园占地超过2.4万亩，种植近70万株樱花，为全球规模最大的樱花基地之一。樱花覆盖高原山地及湖畔，粉红花海与青山碧水相衬，视野开阔。早樱呈白色、晚樱偏粉红，花期约20天左右，主要集中在3月。登高观景台可俯瞰整体景观，亦可野餐或漫步花间小径、茶园栈道，感受微风吹落的樱花雨。

昆明圆通山以本土云南樱花及海棠为主，形成粉红隧道与花海景观，早春2月至3月初即盛开，为中国较早赏樱地点之一。樱花大道及海棠区最为集中，公园位于市中心，结合动物园等设施。花期较短但密集，期间常有相关文化活动。气候温和，适合早季出行。

资料及图片来源：Klook