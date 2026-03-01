深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市

深圳口岸免费巴士︱港人于周末或假日北上消费热潮持续，为方便香港旅客，深圳于深圳湾、莲塘、福田等主要口岸推出免费接驳巴士专线服务。旅客过关后可直接乘车前往市内多个人气商场、大型超市、观光点及医院等，为北上购物或短线游的港人节省不少时间及金钱，出游更方便。

自通关后，深圳巴士集团于多个与香港接壤的口岸开设免费巴士路线服务，涵盖福田、深圳湾、皇岗、罗湖及莲塘口岸这5大主要关口，港人完成过关手续后，一出关即可乘搭这些免费口岸巴士专线，直达市内的热门消费及旅游地点，有效悭钱又悭时间。

1. 深圳湾口岸免费巴士︱山姆口岸通 假日免费直达人气超市

为方便港人北上山姆超市购物，深圳巴士集团增设免费假日专线「山姆口岸通」，这是一条循环路线，从深圳湾口岸公交站出发，途经前湾地铁站、桂湾地铁站及万象前海，最终抵达港人热爱的前海山姆会员店。乘客亦可于前湾地铁站转乘B990线，前往前海石公园游览。全程免费，车程约25至35分钟，为购物之旅提供了极大便利。

山姆口岸通详情

营运日期︰逢周末、法定节日假期及香港公众假期

服务时间︰9:30am-7:30pm

路线站点︰ 深圳湾口岸公交站 → 前湾地铁站 → 桂湾地铁站 → 万象前海 → 前海山姆会员店 → 深圳湾口岸公交站



2. 深圳湾口岸免费巴士︱前海邮轮通升级版 新增2站点

免费假日专线前海邮轮通近日有大升级，新增多两个站点，包括前海湾地铁站及海上世界地铁站。前者可直驳地铁1号、5号及11号线，更方便依靠地铁出行的游客。而海上世界地铁站则让乘客可更轻松前往附近商场及热门旅游景点。升级后的前海邮轮通专线，同样于周末及香港公众假期运行，直达蛇口邮轮中心、K11 ECOAST等深圳新商场，更加方便港人。

前海邮轮通详情

营运日期︰逢周末、法定节日假期及香港公众假期

服务时间︰10:30am-6:30pm

路线站点︰ 深港青年梦工场北区公交首末站 → 万象前海 → 前海湾地铁站（地铁1、5、11号线） → 蛇口邮轮中心总站 → 太子湾K11 → 海上世界地铁站（地铁2/8、12号线） → 前海湾地铁站 → 万象前海 → 深港青年梦工场北区公交首末站



3. 深圳湾口岸免费巴士︱蛇口招商花园城专线 免费去沃尔玛超市

为方便市民及游客前往蛇口消费，深圳湾口岸设有来往深圳招商花园城的免费巴士专线，于周末、内地及香港公众假期运行，每日提供多班来回班次。免费专线由深圳湾口岸首末公交站出发，约20分钟即可直达招商花园城北广场，该处不但有大型超市沃尔玛（Walmart），亦邻近地铁12号线的四海站，游客可轻松到达商场购物。

蛇口招商花园城免费专线详情

营运日期︰逢周末、法定节日假期及香港公众假期

服务时间︰10am-8pm

路线站点︰深圳湾口岸公交首末站 ⇆ 蛇口沃尔玛

车程：约20分钟

备注︰可于微信小程式「车来了精准即时公车」查看即时路线资讯

4. 福田口岸免费巴士︱限时迎春多彩专线 直达小梅沙/盐田海鲜街

早前为迎接新春佳节，深圳巴士集团特别开设迎春多彩巴士免费专线，从福田口岸公车总站始发，途经皇岗口岸、莲塘口岸、中英街关前站及盐田海鲜街，终点站为小梅沙海洋世界。乘客在小梅沙不仅可以享受海边风光，还能观赏到特别的水下舞狮和功夫海狮等精彩表演。此专线服务完全免费，乘客可直接在站点上车，每隔30至60分钟一班车，由即日起至3月3日期间运行。

迎春多彩巴士详情

营运日期︰即日起至3月3日

服务时间︰ 福田口岸公车总站 → 小梅沙海洋世界︰9am-6pm 小梅沙海洋世界 → 福田口岸公车总站：11am-8pm

路线站点︰ 福田口岸公车总站 → 小梅沙海洋世界︰福田口岸公车总站 → 联合广场 → 皇岗口岸联检楼 → 莲塘口岸 → 中英街关前站 → 盐田凯悦酒店（招呼站） → 盐田中央公园 → 盐田海鲜街 → 中兴发展 → 大梅沙奥特莱斯 → 小梅沙海洋世界 小梅沙海洋世界 → 福田口岸公车总站：小梅沙海洋世界 → 大梅沙奥特莱斯 → 中兴发展 → 盐田海鲜街 → 盐田中央公园 → 盐田凯悦酒店（招呼站） → 中英街关前站 → 广岭 → 皇岗口岸联检楼 → 联合广场 → 福田口岸公车总站



5. 福田口岸免费巴士︱福田欢乐购A+B线 经华强北/COCO Park/皇庭广场

「福田欢乐购」专线于周末及香港公众假期运行，为经福田口岸过关北上的游客提供极大的便利。专线服务由福田口岸旁的巴士总站出发，共设有A及B两条路线，涵盖多个福田区热门商圈及旅游点，如皇庭广场

、COCO Park、华强北及深业上城等，让乘客一过关就能轻松直达目的地。

福田欢乐购A线

营运日期︰逢周末及香港公众假期

服务时间︰10am-7pm

路线站点︰福田口岸巴士总站 → 上沙 → 中洲湾购物中心 → 深航大厦 → 市眼科医院 → 上沙 → 中洲湾购物中心 → 福田口岸巴士总站

福田欢乐购B线

营运日期︰逢周末及香港公众假期

服务时间︰10am-9pm

路线站点︰福田口岸巴士总站 → 岗厦地铁站 → 会展中心地铁站 → 购物公园地铁站 → 中海华庭 → 时代财富大厦 → 福田口岸巴士总站

6. 皇岗口岸免费巴士︱长者必搭！免费爱心巴士专线

为关怀有特殊需要的出入境旅客，深圳巴士集团在皇岗口岸特设了免费的「爱心巴士」接驳服务，解决旅客在联检大楼与地铁、巴士及的士站之间换乘不便的问题，对长者、儿童、孕妇或行动不便的人士来说是贴心的服务。

皇岗爱心巴士专线

营运日期︰每日行驶

服务时间︰星期一至五4:30pm-10pm、星期六、日及公众假期12pm-10pm

路线站点︰皇岗口岸联检大楼 → 皇岗口岸地铁站（E出口） → 皇岗口岸公交站 → 皇岗口岸的士站 → 皇岗口岸联检大楼

备注︰可于微信小程式「车来了精准即时公车」查看即时路线资讯

资料来源︰深圳巴士集团