日本JESTA入境新制度拟2028年实施！港人登机前须网上申报+审批 附申请方式/费用

日本入境新制｜港人向来热爱到日本旅行，近年更新增不少直飞航线，探索日本各地更方便！以往持有香港特区护照即可免签证入境日本90天，惟日本政府宣布计划于2028年度落实全新入境制度「JESTA」（Japan Electronic System for Travel Authorization），短期免签国家及地区旅客于入境前需完成网上申报程序及缴费，否则航空公司可以拒绝登机或登船！本文整理JESTA制度详情、适用对象、申请流程、费用及与现行Visit Japan Web差异，即睇详情！

日本JESTA入境新制度拟2028年实施！港人游日须网上申报+缴费

JESTA是甚么？71个免签国家及地区适用

日本政府早前向国会提交《出入国管理及难民认定法》修正案，计划于2028年度全面实施全新入境认证制度「JESTA」，即日本版电子渡航认证系统，参考美国ESTA模式，针对享有短期免签待遇的71个国家及地区（包括香港、澳门、新加坡、加拿大、澳洲、欧洲多国等）旅客，目的是为了加强边境安全，事前筛查有犯罪记录、恐怖风险及非法逾期居留风险人士入境，同时缓解机场入境排队问题，提升整体出入境效率。

根据修正案初步指出，旅客须在出发赴日前透过官方指定线上平台申报个人资料，包括姓名、职业及护照资料等，以及旅程资讯，如访日目的（观光、商务等）、住宿地点及预计停留时间，由日本出入国在留管理厅审核后，系统会发出电子旅游授权，有效期预计为2至3年。

JESTA申请流程步骤：

透过官方指定线上平台申报个人资料及旅程资讯 提交护照资料及行程详细 缴交申请费用（费用有待公布） 出发前收到电子旅游签证

据修正案规定，航空公司及航运企业须确保乘客已取得JESTA认证。办理登机时，航空业界需要向日本出入国在留管理厅传送旅客姓名等资料，收到核准通知后方可发票或允许登机。未获认证者将被拒绝登机或登船，旅客紧记要在出发前完成程序，建议提早申请，避免临时出问题。

JESTA申请费用与有效期限（示意图，PhotoAC）

「JESTA」申请需要收取申请费，据日本媒体报导，预计为2,000至3,000日圆（约港币100至150元），主要用于系统维护及边境安全管理。有效期预计2至3年，类似美国的ESTA（旅行授权电子系统），可以多次入境使用，至护照到期则会同步失效。「JESTA」具体金额及有效期仍有待官方落实及公布。

JESTA实施后的入境通关程序 节省手续更快捷

抵达日本后，旅客需要在机场的审查终端机完成面部拍摄及指纹登记。若无异常，即可使用自动人脸识别通道快速通关，缩短过关时间。在新制度推出后，期望有效解决近年因访日旅客激增，导致旅游旺季需要长时间排队及机场拥挤的情况。

JESTA与Visit Japan Web有何不同？

现时，旅客入境日本时建议先填妥Visit Japan Web（VJW），加快通关程序。至于JESTA与现行的Visit Japan Web（VJW）有何不同？JESTA为出发前的电子旅游授权，按照审批结果来决定旅客是否可以登机，并需要收取申请费用；VJW则是以电子方式优先填写入境资料，旅客过关时只要扫瞄QR code，即可以帮助快速通关，费用全免。

目前，港人及免签旅客于2028年前的游日计划将不受影响。待法案通过后，日本当局将公布详细指引，计划游日者建议持续关注官方资讯！

