深圳首间MINISO旗舰店开幕！3层高1.6万呎巨舖售5500+精品 迪士尼/SANRIO/Chiikawa逾100个IP

深圳MINISO LAND｜深圳首间MINISO旗舰店开幕，进驻罗湖东门步行街，成为该品牌在当地的首家大型主题乐园式门店。旗舰店楼高3层，面积达1.6万平方呎，汇集超过5,500款精品与逾100个热门IP，如迪士尼、SANRIO、《哈利波特》等主题精品及盲盒，更设有不少角色打卡位及互动装置，成为深圳新地标。

深圳首间MINISO旗舰店开幕！1.6万呎巨舖售5000+精品

深圳首间MINISO LAND近日于罗湖东门步行街开幕，楼高3层，占地达1.6万平方呎，成为华南面积最大的旗舰店。MINISO LAND深圳首店融合了岭南文化与深圳东门创新元素，门店以传统镬耳墙设计，配高饱和色彩，饰以旗下IP YOYO公仔，营造主题乐园氛围。

店舖出售逾5500款产品，其中IP相关产品占近九成，涵盖多个知名系列，如Chiikawa、迪士尼、SANRIO、《哈利波特》等，不同IP区域划分清晰，逛店时不易重复路线。店内设置不同互动打卡装置供粉丝打卡。

3层高集合迪士尼/SANRIO/Chiikawa逾100个IP

一楼以名创旗下IP角色YOYO的巨型歪头公仔作为主要视觉焦点，周边陈列三丽鸥系列产品，例如Hello Kitty、布丁狗等经典角色的毛绒玩偶、挂饰与盲盒；二楼主要展示哈利波特、迪士尼、《反斗奇兵》等国际知名IP的联名商品，店内布置了相应的主题场景，包括魔法杖造型墙面或卡通角色道具；三楼聚焦美妆保养品、文具、衣帽配件以及生活小物，香薰系列产品较为突出，提供多种清新或温暖气味选择，不妨前往逛逛。

深圳首间MINISO LAND

地址：罗湖区东门步行街解放路名仕商城1-3楼（太阳百货对面）

营业时间：10:00-23:00

交通：地铁1/3号线⽼街站A/E出口，步行即达

图片来源：罗湖发布@微信

文：M