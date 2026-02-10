农历新年北上深圳留意！九巴加开通宵特别线N73 转乘至皇岗口岸 港铁/金巴/皇巴指定日子加班

农历新年是市民出游、北上深圳或旅客访港的高峰期，为应对这个出行高峰期，政府联同各个公共运输营运商于日前宣布将会推出多项措施，例如九巴会加开特别线N73，通宵往来皇岗口岸，以及港铁、金巴、皇巴等公共交通工具会加班行驶等，即睇内文详情。

农历新年北上交通最新安排！九巴加开特别线接驳皇巴 通宵往皇岗口岸

政府预计于2月15日（年廿八）至2月23日（年初七）内地春节黄金周期间，访港旅客或北上的市民将显著增加。为此，政府推出一系列相关配套安排，以及专为疏导人潮而设的特别交通措施，包括巴士、港铁、金巴、皇巴等，方便市民及旅客规划行程。

1. 九巴加开N73特别线 多条线路加密班次

N73︰通宵接驳皇巴往皇岗口岸

为配合落马洲/皇岗口岸的24小时通关服务，九巴将于2月17日至19日（年初一至年初三）的凌晨，加设N73皇巴站特别班，由港铁上水站开往新田，方便乘客在东铁线往罗湖的服务结束后，乘搭这架巴士前往新田运输交汇处，再转乘皇巴，经皇岗口岸前往内地。

W3︰上水往高铁西九龙站加班

即日起，由上水开往高铁西九龙站的W3巴士线会加密班次，包括逢周一至五平日日间来回班次，以及周六、日假日下午由西九高铁站开出的班次，将会由30分钟加密至20分钟一班。

798P︰全日往返尚德/将军澳南

由大围站往返将军澳工业邨的798P，平日只在早上繁忙时间提供服务。但于2月17日至22日期间（年初一至年初六），将会额外提供全日服务，包括10:15am至10:45pm期间由大围火车站开出，以及9am至10pm期间由将军澳工业邨开出，每30分钟一班车。798P会由大围站开出，经美林及沙田，出隧道后会直达尚德及将军澳南。

2. 港铁︰年初一大部分路线通宵服务

根据运输署的计划，各公共运输营运商将全面加大运力。港铁将于2月13日至23日期间，即年廿六至年初七，重点加强东铁线不同时段的列车服务。

此外，大部分本地铁路线将在2月16日（年廿九）提供通宵服务，并于2月17日（年初一）及2月18日（年初二）分别因应花车巡游及烟花汇演而加密班次，方便市民。

3. 金巴/皇巴︰最密1分钟一班

陆路口岸方面，连接港珠澳大桥的穿梭巴士「金巴」于农历新年期间，将会加密班次至最高峰时约1分钟一班。而往返落马洲与皇岗的过境穿梭巴士「皇巴」，班次亦会增至最密约两分钟一班。

同时，当局已增加香港跨境直通巴士配额，以加强服务，并制定应急预案，于有需要时于港珠澳大桥、落马洲/皇岗口岸及深圳湾口岸，实施公共交通专用通道等特别交通管理措施，以确保公共交通服务畅顺。

资料来源︰新闻公报、九巴