Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸

旅游
更新时间：12:52 2026-02-10 HKT
发布时间：12:52 2026-02-10 HKT

经常往返深圳与澳门的旅客有喜讯了！内地直通巴客运公司「OK巴士」，近日开通全新路线，由深圳出发前往珠海拱北口岸的单程票价仅需19.8元人民币，让旅客可以轻松抵达关口，再步行过关，展开澳门之旅！

票价仅¥19.8抵达澳门！OK巴士推深圳、珠海拱北口岸直通巴！

对于精打细算的旅客而言，交通开支往往是旅费中重要的一环。「OK巴士」推出的19.8元单程票价，相较于其他交通方式，价格极具吸引力。除了价格优势，其「快捷」和「直达」的特点也值得称赞，巴士经由深中通道行驶，大大缩短了以往绕行虎门大桥的行车时间，全程行驶高快速公路，从深圳到珠海拱北口岸最快仅需约一个半小时。落车后即可从珠海拱北口岸，徒步过关，抵达澳门。

深圳市区上车 覆盖罗湖、福田、南山核心区

「OK巴士」在深圳设立了多个上车点，全面覆盖了罗湖、福田及南山三大核心地段，方便港人乘坐。中心地段每个上车点均选址于地铁站出口附近，交通便利，大大减少了乘客前往乘车点的周转时间。无论您是住在罗湖的繁华闹市，还是在福田的中心商务区工作，抑或居于南山的科技园区，都能轻松找到就近的上车点，享受便捷的出行服务。另外班次亦颇密，平均维持15至30分钟有一班次从深圳出发，时间亦相当灵活，由早上6:30至晚上8时均设有班次。

微信轻松购票详细教学

在微信（WeChat）App内，于上方搜寻栏输入「OK巴士」
在微信（WeChat）App内，于上方搜寻栏输入「OK巴士」
进入官方帐号后，点击左下角的「订票」选项。
进入官方帐号后，点击左下角的「订票」选项。
点按「热门」路线，选择「深圳」一栏，即可见到「深圳-珠海澳门 ¥19.8」的路线。
点按「热门」路线，选择「深圳」一栏，即可见到「深圳-珠海澳门 ¥19.8」的路线。
根据您的出行计划，挑选合适的班次时间及上车地点。
根据您的出行计划，挑选合适的班次时间及上车地点。

「OK巴士」的购票流程极为简便，旅客无需下载额外的应用程式，只需透过微信（WeChat）即可完成所有操作。整个过程清晰明了，只需几个简单步骤，便能轻松锁定您的优惠车票。

  1. 在微信（WeChat）App内，于上方搜寻栏输入「OK巴士」。
  2. 进入官方帐号后，点击左下角的「订票」选项。
  3. 点按「热门」路线，选择「深圳」一栏，即可见到「深圳-珠海澳门 ¥19.8」的路线。
  4. 根据您的出行计划，挑选合适的班次时间及上车地点。
  5. 按照页面提示，填写乘车人的基本个人信息。
  6. 确认无误后，即可选择支付方式并完成购票。

OK巴士深圳至珠海澳门路线详情：

  • 优惠票价： 单程人民币19.8元
  • 路线： 深圳至珠海拱北口岸
  • 主要卖点： 途经深中通道，快捷直达，票价极具竞争力
  • 营运安排： 春节期间照常服务，且价格维持不变
  • 深圳上车地点：
    • 罗湖区： 地王大厦公交站（近1号线大剧院地铁站C口）
    • 福田区： 1号线车公庙地铁站B口扶手电梯门口
    • 南山区： 1号线深大地铁站A3口，歌文西饼面包店门口路边
  • 购票平台： 微信（WeChat）搜寻「OK巴士
  • 温馨提示： 具体班次和票价以官方平台最终公布为准，建议旅客提早预订。

资料来源：OK巴士

延伸阅读：深圳直击！京东踩入饮食界开「七鲜超市」 卖即煮海鲜/片皮鸭/烧肉 店员公开港人8大爆买清单

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
屯门井头中村男子倒毙村屋内 头部伤势不寻常 警方暂列谋杀拘死者妻
01:06
屯门井头中村男子倒毙村屋内 头部伤势不寻常 警方暂列谋杀拘死者妻
突发
4小时前
星岛申诉王｜北角$29自助餐变长者食堂 直击场内墟冚迫爆争食
02:08
星岛申诉王｜北角$29「酒店式」任食放题自助餐 直击场面墟冚10分钟被抢空
申诉热话
5小时前
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
曾志伟对TVB有情有义 设鲍鱼宴款待「皇牌节目」台前幕后星光熠熠 富婆美女抽中贵价茅台大奖
影视圈
21小时前
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
视帝视后等数十艺人齐聚佛山晚宴场面墟冚 幕后金主曝光 卡士媲美TVB颁奖礼
影视圈
16小时前
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
前港姐超低胸「上下失守」被丧摸画面曝光 卖性感登台吸金屡遇狼爪
影视圈
19小时前
汪明荃办年货「惊人造型」惹热议  手持巨物尽展平民巨星风范  网民：贴地过隔篱屋师奶
汪明荃办年货「惊人造型」惹热议  手持巨物尽展平民巨星风范  网民：贴地过隔篱屋师奶
影视圈
15小时前
港铁查票员月薪可达$22.7k！中学学历即可申请 新入职即获$1.2万奖金 另设3大津贴+2大花红
港铁查票员月薪可达$22.7k！中学学历即可申请 新入职即获$1.2万奖金 另设3大津贴+2大花红
生活百科
20小时前
百年上海街唐楼活化为艺术新地标 THE BRIDGE+ UOB ART ACADEMY连结人心的社区桥梁
艺文资讯
3小时前
过气男星移民加国仍获前绯闻对象陈志云关照 惊爆陷婚姻危机？ 质问老婆：唔爱我啰！
过气男星移民加国仍获前绯闻对象陈志云关照 惊爆陷婚姻危机？ 质问老婆：唔爱我啰！
影视圈
4小时前
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
「郭可盈儿子」离巢逾十年胀爆罕现身 曾求婚《闪电传真机》主持遭拒 为养家转战商界
影视圈
2026-02-09 09:00 HKT