最平澳门直通巴路线? ！OK巴士增深圳来往珠海澳门路线 罗湖、福田经深中通道 1.5小时直达拱北口岸

经常往返深圳与澳门的旅客有喜讯了！内地直通巴客运公司「OK巴士」，近日开通全新路线，由深圳出发前往珠海拱北口岸的单程票价仅需19.8元人民币，让旅客可以轻松抵达关口，再步行过关，展开澳门之旅！

对于精打细算的旅客而言，交通开支往往是旅费中重要的一环。「OK巴士」推出的19.8元单程票价，相较于其他交通方式，价格极具吸引力。除了价格优势，其「快捷」和「直达」的特点也值得称赞，巴士经由深中通道行驶，大大缩短了以往绕行虎门大桥的行车时间，全程行驶高快速公路，从深圳到珠海拱北口岸最快仅需约一个半小时。落车后即可从珠海拱北口岸，徒步过关，抵达澳门。

深圳市区上车 覆盖罗湖、福田、南山核心区

「OK巴士」在深圳设立了多个上车点，全面覆盖了罗湖、福田及南山三大核心地段，方便港人乘坐。中心地段每个上车点均选址于地铁站出口附近，交通便利，大大减少了乘客前往乘车点的周转时间。无论您是住在罗湖的繁华闹市，还是在福田的中心商务区工作，抑或居于南山的科技园区，都能轻松找到就近的上车点，享受便捷的出行服务。另外班次亦颇密，平均维持15至30分钟有一班次从深圳出发，时间亦相当灵活，由早上6:30至晚上8时均设有班次。

微信轻松购票详细教学

在微信（WeChat）App内，于上方搜寻栏输入「OK巴士」

进入官方帐号后，点击左下角的「订票」选项。

点按「热门」路线，选择「深圳」一栏，即可见到「深圳-珠海澳门 ¥19.8」的路线。

根据您的出行计划，挑选合适的班次时间及上车地点。

「OK巴士」的购票流程极为简便，旅客无需下载额外的应用程式，只需透过微信（WeChat）即可完成所有操作。整个过程清晰明了，只需几个简单步骤，便能轻松锁定您的优惠车票。

OK巴士深圳至珠海澳门路线详情：

优惠票价： 单程人民币19.8元

路线： 深圳至珠海拱北口岸

主要卖点： 途经深中通道，快捷直达，票价极具竞争力

营运安排： 春节期间照常服务，且价格维持不变

深圳上车地点： 罗湖区： 地王大厦公交站（近1号线大剧院地铁站C口） 福田区： 1号线车公庙地铁站B口扶手电梯门口 南山区： 1号线深大地铁站A3口，歌文西饼面包店门口路边

购票平台： 微信（WeChat）搜寻「OK巴士」

温馨提示： 具体班次和票价以官方平台最终公布为准，建议旅客提早预订。

资料来源：OK巴士

