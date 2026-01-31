环岛中港通优惠！往返莲塘口岸低至$25起 荃湾/黄大仙/将军澳/观塘最密15分钟一班

经常往返深港两地的市民有喜讯！跨境巴士营运商「环岛中港通」以其广泛的网络和舒适的服务，一直深受旅客欢迎。最近，环岛中港通更推出震撼票价优惠，旨在为乘客提供更经济实惠的交通选择，其中，由荃湾往返莲塘口岸的快线，单程票价更低至$25，让北上消费或南下游玩的旅程更轻松便捷。

直通巴优惠！$25直达莲塘口岸 荃湾班次超频密

环岛中港通由荃湾直达莲塘口岸低至$25。（资料图片）

对于居住在新界西的市民而言，这项优惠无疑是一大福音。环岛中港通在荃湾区内设置了多个上车点，全面覆盖区内核心地带，包括人流畅旺的德海街、邻近千色店的青山公路，以及作为交通枢纽的如心广场（荃湾西站D出口）。乘客无需再提著沉重的行李转乘港铁，真正实现「一程过」的便利。路线班次极为频密，每日提供近50个班次，逢星期五、六更会加密至60班（往返），高峰时段约每15分钟便开出一班，时间安排极具弹性，无论是即兴出游或规划行程都倍感方便。

黄大仙/观塘/将军澳/启德/大屿山多点出发

除了荃湾线的惊喜价，环岛中港通亦在九龙各区开设服务。其莲塘口岸快线网络延伸至东、西九龙多个热点，上车点包括黄大仙中心、油塘大本型、牛头角、裕民坊（近观塘地铁站）、启德AIRSIDE、将军澳新都城，以及西九龙的尖沙咀中港城和九龙塘等。这些站点大多邻近大型商场或港铁站，方便乘客前往。从这些地点出发，单程票价亦仅由$40起，性价比极高。

此外，路线更直达香港国际机场、亚洲国际博览馆及香港迪士尼乐园，单程票价由$150起，为旅客和参与大型活动的人士提供点对点的舒适选择，免却舟车劳顿。

环岛中港通莲塘口岸快线优惠详情

主要路线及票价：

荃湾 ↔ 莲塘口岸：单程$25起

九龙各区 ↔ 莲塘口岸：单程$40起

香港迪士尼乐园/香港国际机场/亚洲国际博览馆 ↔ 莲塘口岸：单程$150起

主要上车点：

荃湾区： 德海街、青山公路（千色店旁）、如心广场（荃湾西站D出口）

九龙区： 尖沙咀中港城、九龙塘、黄大仙中心、油塘大本型、牛头角裕民坊、启德AIRSIDE、将军澳新都城

预订方式： 建议旅客透过手机搜寻「环岛中港通」官方渠道，提前预订及锁定座位。

条款细则： 相关优惠受条款及细则约束，票价或有变动，详情请以官方最新公布为准。