珠海花市好去处2026｜珠海10大年宵花市攻略 年货美食市集/消费大抽奖/财神派福袋/免费入场（附地址/交通）
发布时间：00:11 2026-01-31 HKT
香港人北上消费，经港珠澳大桥前往珠海快闪旅游十分方便，农历年将近，过年要有仪式感，不妨到视后佘诗曼家乡珠海，跨境逛年宵花市，珠海多区都有特色花市，集合年货市集、南北美食、摊位游戏、舞狮表演，是一家大细旅游好去处。
1. 港珠澳大桥 首届粤港澳海上花市
跨境逛年宵没有难度，从赤𫚭角的港珠澳大桥香港口岸坐金巴，抵达港珠澳大桥，过关就是珠海口岸，有专属港澳同胞的便捷打卡通道，观赏完无敌海景，直达年宵市场，是长者、亲子旅游好去处。全国首个粤港澳海上花市，一站式集合三地精选年货，特色年花、非遗美食、手写春联，消费还可参加抽奖，奖品有年货礼盒、餐饮券、东澳岛海景客房住宿等。
港珠澳大桥（百度地图/高德地图）
- 地址：广东省珠海市香洲区港珠澳大桥珠海口岸二楼
- 交通：
- 赤𫚭角的港珠澳大桥香港口岸坐金巴往返港珠澳大桥
- 公交3路、23路
- 自驾导航「港珠澳大桥珠海口岸」，停车位充足
- 年宵花市日期：2月10日至15日10:00-20:00
- 门票：免费
2. 珠海花世界 珠海最大花卉批发市场
珠海花世界前身格馨花卉世界，举办花市已有20年历史，今年全面升级，变身市区中的潮人打卡市集。传统年花摊档有八十多个，另有笋价年货，消费可参加抽奖，限量赢取星级海岛酒店海景房住宿。品味新春美食，体验非遗手工，领取手写春联，更有舞狮，财神闪现豪派开运贺岁福袋，让大家过大年前感受传统节日热闹气氛。
珠海花世界（百度地图/高德地图）
- 地址：广东省珠海市香洲区旅游路19号珠海花世界
- 交通：公交201路、207路、68路
- 电话：廿tel:0756-8508105
- 年宵花市日期：1月31日至2月16日（场地全年开放）
- 门票：免费
3. 名悦城 亲子必去沉浸式年货大街
珠海大型购物商场名悦城预计今年年中开业，却率先以沉浸式年货大街吸引人流，适合一家大细一站式食玩买。主场分为六大展区：一、年货区有南北干货、贺年礼盒、零食。二、年花区有年桔、迎新岁绿色植物。三、潮玩区有港澳特色玩意、手作文创。四、打卡区有贺年布景、灯笼墙、祈福架。五、美食区有传统点心、地道小吃、网红饮品。六、互动区有摊位游戏、写福字、拓年画。
名悦城NOVA（百度地图/高德地图）
- 地址：广东省珠海市香洲区明华二路
- 交通：
- 公交16路、18路、31路、36路、40路、42路、55路、202路
- 自驾导航「名悦城」，1500个停车位
- 电话：13928002073
- 年宵花市日期：2月7日至16日9:00-21:00
- 门票：免费
4. 海岸市集 邻近情侣路配套完善
海岸市集邻近情侣路，可打卡旅游景点，东望深中通道，便利店、洗手间、美食摊位配套完善，新年花市打造玩乐、美食、体验的嘉年华。烧烤、露营、看表演，还有四大展区：一、年货春联，春联、窗花、红灯笼、中国结等可入手。二、年桔年花。三、手作咖啡，文青至爱。四、住房/汽车/酒店/餐厅/银行展销，正是「唔买都睇睇」。
海岸市集（百度地图/高德地图）
- 地址：广东省珠海市香洲区情侣北路3335号海岸公园
- 交通：
- 公交Z75、B20
- 自驾导航「海岸公园3号停车场」，停车场车位和充电位充足
- 电话：19925535892
- 年宵花市日期：2月7日至16日10:00-21:00
- 门票：免费
5. 万象汇 必买新潮年饰创意红包
万象汇位于珠海老城区中心，交通便利，花市已经展开，让大家感受岭南传统「行花街」的热闹气氛。花市除了传统年货，还有新派花卉、文创产品、花卉轻食茶饮、创意红包、新潮年饰，还有各地美食。互动体验有收集花街印章、手写挥春、非遗手作等。
万象汇（百度地图/高德地图）
- 地址：广东省珠海市香洲区银桦路102号
- 交通：公交7路、9路、14路、18路、23路、26路、68路、99路、K11路
- 电话：0756-2552188
- 年宵花市日期：1月31日至2月15日11:00-22:00
- 门票：免费
6. 香山场大厦 潮人打卡文创市集
行花市购买传统年花、年货，还有美食、工作坊，是香港人北上好去处。活动包括：一、年花类，有盆景、进口花等，不乏「拍照即出片」的网红打卡位。二、文创类，将「岭南」和「春节」元素制作爆款挥春、糖画、地标积木等。三、轻食类，热红酒、冰糖葫芦、网红汤圆等。四、工作坊，写福字、做灯笼、串珠，体验浓厚年味。
香山场大厦（百度地图/高德地图）
- 地址：广东省珠海市香洲区银桦路566号香山场大厦南广场
- 交通：公交1路、5路、33路、B3路、B10路、勤学环线01路（早高峰）、勤学专线02路（晚高峰）、K4路
- 电话：15220524491
- 年宵花市日期：1月31日至2月16日
- 门票：免费
7. 狮山幸福路 街坊力撑老街年货节
狮山幸福路《第二届年货节》已经启市，数百米的街道上，集合了30多个传统年货摊档，包括春联、马年创意挂饰、贺年糖果、各式年花等，这条老街陪伴了珠海街坊40年，令人感受到最地道的岭南烟火气。
狮山幸福路（百度地图/高德地图）
- 地址：广东省珠海市香洲区狮山街道教育社区幸福路
- 交通：公交勤学03路、香洲港夜间线、2路、4路、5路、8路、11路、16路、26路、605路
- 年宵花市日期：1月31日至2月16日
- 门票：免费
8. 奥园广场 打卡马年主题花艺装置
金发购物中心（奥园广场）食玩买配套齐全，过万平方米的广场，农历新年前将上演沉浸式新春花市，汇聚年花、年货、美食、潮玩等，还有非遗互动体验有非遗传承人现场亲授制作糖画、中国结等。打卡位有港澳地标风格装置、马年主题花艺装置等。
奥园广场（百度地图/高德地图）
- 地址：广东省珠海市香洲区梅界路187号金发购物中心外广场
- 交通：
- 公交26路、35路、36路、41路、46路、70路、99路、Z13、Z16
- 自驾导航「金发购物中心」，商场楼下有停车场
- 电话：0756-8508817
- 年宵花市日期：2月7日至16日
- 门票：免费
9. 金湾 新春年货大集感受年味
金湾年货大集在金湾航空新城中心湖的沿湖区域举行，邻近金湾华发商都、珠海金湾艺术中心、金湾中心河湿地公园，农历年前举办《金湾新春年货大集》，食玩买一网打尽，一站式体验统花市、年货、助农、非遗年味。
金湾市民中心（百度地图/高德地图）
- 地址：广东省珠海市金湾区三灶镇西城社区金鑫路137号
- 交通：
- 公交801、Z115、Z126、540路、801路
- 自驾导航「金湾市民中心」
- 电话：0756-7766330
- 年宵花市日期：2月6日至16日
- 门票：免费
10. 兴格．芳邻 互动手工艺迎新岁
似举行屋苑贺年派对，花市除了卖花、贺年礼品、装饰之外，还有互动手工艺班，1月31日剪纸DIY、2月1日百福风铃DIY、2月7日及8日大师挥春，兼具趣味与互动性。
兴格．芳邻营销中心（百度地图/高德地图）
- 地址：广东省珠海市金湾区金城路666号
- 交通：540路、541路、801路、Z115路、Z126路
- 电话：0756-3981888
- 年宵花市日期：1月31日至2月8日
- 门票：免费
文：林乐乐 图：格馨园艺、名悦城NOVA、珠海高新区、兴格芳邻、万象汇、珠海政府网
