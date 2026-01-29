深圳士多啤梨园8大推介！南山/龙华/光明区 免费入场/地铁直达¥30起任摘

深圳士多啤梨园8大推介！不少港人都会趁假日北上深圳吃喝玩乐，除了市区各大商场及景点，如果想远离繁嚣，感受大自然气息或体验田园乐趣，不妨前往深圳各大农庄或果园采摘士多啤梨，今次《星岛头条》记者整理8个深圳士多啤梨园推介，大部分都是免费入场，采摘后再按水果或蔬菜重量计算收费，其中更有一个果园位于深圳南山市中心，乘搭地铁即可直达，交通非常方便！

深圳士多啤梨园8大推介！南山/龙华/光明区 免费入场¥30起任摘

深圳士多啤梨园8大推介目录：

光明欢乐田园采摘园位于深圳光明区，标榜采用健康种植方式，蔬果无膨大剂、催熟剂等农药残留。现时，采摘园的士多啤梨正值当造季节，游客可以免费入场采摘，如果将摘下的士多啤梨带走，价钱为每磅人民币45元。

除了采摘士多啤梨，亦可采摘园区内种植的多款蔬果，如甘蔗、小番茄、圣女果等，采摘甘蔗后，更可以在现场榨成蔗汁。

地址：深圳市光明区光明街道口社区径口路

交通：深圳地铁6号线「圳美站」A1出口，步行约17分钟；或于「光明大街站」换乘M356路公车，在「牛根坳创意园站」下车，步行约4分钟

门票：免费入场

微信公众号：「光明欢乐田园」

百旺草莓园位于深圳南山区，占地约1万平方米，园内可采摘的蔬果类型包括奶油士多啤梨、圣女果、小番茄及甘蔗等，提供篮子和剪刀，自摘士多啤梨每斤收费人民币50元。但要留意，园内不可边摘边吃，建议购买士多啤梨后于休息区清洗再品尝。

地址：深圳南山西丽麻磡奇星工业园

交通：自驾导览至「百旺草莓园」，或「深圳市南山区奇星路47号北行120公尺」

营业时间：08:30-18:30

门票：免费入场

观澜生态草莓园种植的品种包括奶油士多啤梨、苹果士多啤梨、白雪公主士多啤梨等，主打无催熟、无农药，每颗都红润饱满，果肉鲜嫩多汁。免预约即可入场，自摘士多啤梨每斤人民币35元。

地址：深圳市龙华区桂花路368号

交通：乘搭深圳地铁4号线至观澜湖站或牛湖站，再转乘计程车直达

营业时间：07:00-19:0

门票：免费入场

深圳市华大大鹏农科示范基地周末限定开放入场采摘士多啤梨及小番茄，可采摘的品种为妙香7号，每颗都非常饱满，带自然果香，不含农药，采摘按斤称重，每斤人民币40元。此外，园区内还有油麦菜、生菜、白菜及芥兰等，全部均是基地直采，保证新鲜。

地址：深圳市大鹏新区鹏飞路47号

交通：自驾导航「深圳市华大大鹏农科示范基地」

营业时间：9:00-18:00（士多啤梨及小番茄采摘每周末开放）

查询：「深圳市华大大鹏农科示范基地」微信公众号

石围公园草莓园位于深圳光明区，无需门票即可入场，园内的士多啤梨色泽红润，而且份量十足，另有黑珍珠小番茄、黄金圣女果、人参果等，亦可以入手有机蔬菜及自家制蜂蜜等。摘完士多啤梨后可以按斤称重带回家，亦可以在旁边的石围公园野餐，即摘即食！价钱方面，士多啤梨每斤人民币35元、圣女果每斤人民币20元，而蔬果类则为每斤人民币5元。

地址：深圳市光明区水库路将石通富工业园东北

交通：自驾导航「石围公园草莓园」；乘搭M238巴士到石围新村西区，下车后步行约20分钟

营业时间：7:00-20:00

门票：免费入场

深圳士多啤梨园6. 龙岗开心草莓园（无敌老猫儿大拐子@小红书）

龙岗开心草莓园种植多款水果及蔬菜，其中奶油士多啤梨不少都饱满多汁，自摘带走每斤人民币30元，另有甘庶、羊角蜜、茄子、圣女果、小西瓜等，同样是按重量计算，被网民形容是「实现新鲜蔬果自由」，无入园费，适合亲子同游！

地址：深圳龙岗区宝龙街道浪背村涵头碧路浪背菜场2号

交通：深圳地铁3号线龙城广场站下车，乘搭的士直达，或自驾前往停泊在园区免费停车场

营业时间：07:00-19:00

门票：免费入场

如果不够时间前往郊区，深圳南山区荔林公园内原来也有一个士多啤梨园，更可以乘搭地铁直达，免费入场，交通方便！园内除了可以采摘士多啤梨，还有可以亲手拔白萝卜、剪茄子等。士多啤梨及蔬菜自摘按斤称重，分别是每斤人民币50元及每斤人民币6元，附近更设有儿童乐园，适合带小朋友一起来尽情放电！

地址：深圳南山区沿湖路45号

交通：深圳地铁9号线荔林站，步行约500米抵达荔林公园。从荔林公园南门进入，直走后右转，步行约200米，建议沿途留意标示牌。

营业时间：早上-17:30

门票：免费入场

深圳士多啤梨园8.青姐草莓园（大江Camping@小红书）

青姐草莓园位于深圳南山区，种有士多啤梨、圣女果、茄子、甘庶、小番茄等，全部都可供采摘，再按重量计算收费，士多啤梨价格由每斤人民币40至50元不等，不可边摘边吃，每人最少摘满1斤，无须预约，免费入场。