新皇岗口岸料今年底启用！5层未来感建筑 4大升级优势 5分钟通关/连接地铁线路

新皇岗口岸预计在2026年年底落成启用，5层高的口岸大楼采用「未来式」设计风格，现时主体结构已封顶，而外墙及内部装修的施工进度理想。本文整理新口岸4大特色，包括港深首度实施的「合作查验、一次放行」模式、连接地铁交通配套等，详情即睇下文！

新皇岗口岸料今年年底正式启用！5层「未来感」设计建筑

新皇岗口岸于2019年正式启动重建。早前，民建联到达新皇岗口岸视察，表示楼高5层的口岸大楼规划极具未来感，现时主体结构已封顶，而外墙及内部装修工程的施工进度理想，同时有望于今年年底完工并正式启用。

新口岸4大升级重点！采取「一次放行」模式5分钟通关

据民建联称，口岸大楼内部规划每层均设有出入境服务，日后可供跨境巴士及私家车过关；设计中亦预留空间，供未来两地地铁线路在此接驳转乘，类似罗湖口岸的模式；同时首次在深圳实施「合作查验、一次放行」模式，港人日后只需凭回乡证即可过关，预计每日通关人流达20万人次。

1. 节省时间：缩短通关时间

旅客以往需要多次上下车、分段排队过关，而新口岸将会首次在深圳实施「合作查验、一次放行」模式，取代原有的「两地两检」，实现「在香港坐车直达，直接过关」。民建联选委界议员陈恒镔提到，新口岸设90个柜台检查检件，实行模式类似澳门与珠海之间的做法，如旅客前往内地时，只需使用回乡证进行拍卡或人脸识别，随后验核指模，即可完成查验。整个过程只需排一次队，较现有模式更为快捷，通关时间将从原来半小时左右，大幅缩短为5分钟左右。

2. 交通方便：连接5大地铁线路

目前港人经皇岗口岸到深圳，可以乘搭深圳地铁7号线前往深圳各区。新皇岗口岸落成后，预计将会连接深圳地铁7号线及港铁北环线支线等5条线路。其中，北环线主线接通现时的屯马线和东铁线，从锦上路站，经新设的凹头站、牛潭尾站、新田站，再透过新设的古洞站跟现时落马洲线接通；支线则从新田站，经过新设的洲头站、河套站，终点是深圳新设的皇岗口岸站。

此外，保安局局长邓炳强及运输及物流局去年5月在立法会回应议员提问时，称会参照深圳湾口岸模式，安排各种本地公共运输服务（包括专营巴士、专线小巴及市区、新界和的士车队的士），满足旅客往来新皇岗口岸的交通需求。

3. 全日通关：维持24小时通关

皇岗口岸是深港唯一实行24小时旅检通关的大型陆路口岸，而新口岸亦会沿用24小时全日通关模式，方便两地市民随时往返圳及香港。

4. 吃喝玩乐：直达商场/景点

深圳地铁7号线贯通福田、罗湖及南山等多个深圳热门区域，新口岸落成后，旅客可以乘搭地铁直达多个商场及景点，包括笋岗站万象食家、太安站喜荟城、洪湖站KK TIME、黄木岗站笔架山公园、皇岗村站福田水围夜市等。

图片来源：民建联、Aedas

文：LW