高铁新推限时3大优惠！车票买1送1/即减$20 往返香港内地单程$38起 农历新年/复活节都适用

高铁（香港段）直达站点由即日起新增16个，包括南京、无锡、合肥等，令直达站点总数达110个，遍及全国19个省份及直辖市。为庆祝站点破百，高铁新推购买车票享有买一送一、即减$20等限时3大优惠，往返香港与内地单程车票$38起，优惠适用于农历新年、清明节及复活节等，方便市民安排长假期旅游，即睇优惠详情！

高铁新推限时3大优惠！车票买1送1/即减$20 单程车票$38起

乘坐高铁可从香港直达多个内地城市，成为港人北上旅游交通选择之一。高铁西九龙站出发列车的直达站点新增16个，包括南京、无锡、合肥等，令直达站点总数增至110个，令旅客安排长途或短途旅程更具多元化。南京尽显古都风情，无锡洋溢江南水乡气质，畅游太湖、古庙等；合肥适合探索历史遗迹的旅客，清远结合山水美景与舒心美食，同时能亲近大自然。

为了庆祝高铁站点破百，高铁联同14间指定旅行社推出3大限时优惠，包括车票买一送一、即减$20优惠，享受优惠之后来往香港及内地单程车票低至$37.5。优惠发放期由即日起，数量有限，送完即止；优惠使用期至4月30日，涵盖农历新年、清明节、复活节等长假期，方便市民以优惠价钱入手车票安排旅游。值得一提的是，是次优惠并不适用于中国铁路官方平台「12306」，市民必须于指定旅游平台购票才能享有优惠。

高铁3大优惠详情：

1.「买一送一」优惠

往来香港西九龙至福田车票，二人出行即悭一人，以成人二等座正价$75计算，每张单程车票低至$37.5

参与旅行社：HopeGoo、Klook、Trip.com、永安旅游*

优惠期：即日起至4月30日

*永安旅游网上平台由1月27日至2月2日期间，凭推广码「BJ535」订购香港西九龙往来福田高铁成人二等舱单程票，即享买一送一优惠

2.「即减$20」优惠

预订往来西九龙站至福田站或广州南站单程高铁车票，即享$20折扣

参与旅行社：大航假期、珠江旅游、东瀛游、香港中国旅行社、旅行世界、HopeGoo、捷成旅游、Klook、美丽华旅游、欧美旅行社、专业旅运、Trip.com、西敏旅行社、永安旅游*

优惠期：即日起至4月30日

*永安旅游网上平台由1月27日至4月30日期间，凭推广码「BJ638」订购香港往来广州/福田高铁成人单程票，每张即减$20

3.内地客「即减¥20」优惠

内地旅客购买往来香港西九龙至福田或广州南的单程车票，同样即减¥20

参与旅行社：携程旅行网平台

优惠期：即日起至4月30日

高铁提升服胜 上海虹桥线每日出发

高铁提升服务，包括部份路线的班次或服务日数等。乘坐高铁往来香港西九龙站及广州南站，最快只需47分钟，部份终点站为福田及深圳北站，将延伸至广州南站，即提升至每日共有37对列车往返。上海虹桥线每日增设一对列来往来香港西九龙站，新增班次将途经南京、无锡、合肥、武汉、长沙南、郴州西等多个城市。此外，上海虹桥卧铺列车由每逢周五至周一开出，加密至每日出发，旅客可善用卧铺列车「夕发朝至」的优点，睡醒到埗即开展行程。

随住广汕铁路及汕汕铁路投入服务，香港往来潮汕、厦门及福州等热门路线将改道，来往香港西九龙站及汕头的列车增至每日五对，部份班次途经惠东、陆丰东、汕头南等新站点。另外，每日有三对列车往来香港西九龙站与厦门站，其中列车延伸至福州作为终点站，方便旅客往来粤东及闽南地区。

文:RY

资料及图片来源：港铁