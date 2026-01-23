升哥打卡｜FutureScope 沉浸式光影之旅

香港首个大型半球体沉浸式艺术空间「FutureScope」于2025年12月至2026年4月，在香港启德体育园海滨的「缘缘堂」展开，其直径12米的穹顶结构，搭配360度全景投影与环绕声效，为观众打造完全沉浸的多感官体验，其千变万化色彩缤纷的投影，是拍摄的好题材。

FutureScope融入东方哲学的意境，结合光影流转与数位艺术，让观众在穹顶之内，感受阴阳虚实的现代诠释，重新思考人、科技与自然的关系。置身其中，观众的目光跟随水墨笔触漫游，或沉浸于数据星河，在声光交织的空间里，体验一场超现实的感知之旅。

拍摄FutureScope投影小贴士：

室内空间狭小而投影涵盖360度，可躺下用超广角镜拍摄整个全景。 光影变化快速，手持相机要定减少震荡，用大光圈较高速快门可将投影定格，或者用慢快门制造动感的投影。

拍摄器材 : iPhone 17 Pro Max

地点 : 启德体育园海滨

撰文 / 摄影 : 雷日升

打卡达人 雷日升

香港资深纪实摄影师，80年代后期起任职新闻摄影师，至今超过30年。他曾任职星岛日报首席摄影记者、香港政府新闻处高级新闻事务经理（摄影) ，镜头下拍摄过中、英、美等大国的主席和元首，他获得香港报业公会、香港摄影记者协会多个摄影奖项，以及国际特赦组织人权新闻奖，亦拍过不少社会草根阶层，出版多本个人摄影集。