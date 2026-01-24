农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带 随时可遭检控或罚款！

农历新年期间，不少港人都会北上拜年探亲或旅游。在往返内地及香港时，不论是居民或旅客均要留意两地海关对入境物品有严格规定，包括过年送礼必备的新鲜水果、腌制腊味、名贵补品及烟酒等，切忌携带超出标准或禁止入境的物品，否则随时可遭检控或罚款！

农历新年北上拜年留意！中港入境违禁品一文睇 蔬果/腊味/年花勿乱带

中港两地入境违禁品目录：

拜年不少得应节的新鲜蔬果或送礼果篮，如柑桔、苹果、橙、士多啤梨等，惟内地海关《禁止、限制进出境物品政策》规定，新鲜水果、蔬菜、种子（苗）、苗木及其他具有繁殖能力的植物材料，均不可携带入境。

内地对肉类入境管制相当严格，生或熟肉类（含脏器类）及其制品，因此烧味、腊肠、膶肠或金华火腿等「送礼首选」等加工肉类，以及水生动物产品均禁止携带入境。

除此之外，奶制品及蛋制品同样受规管，入境内地旅客不可携带生乳、鲜奶、优格、动物性奶油、奶油、乳酪等乳品产品；蛋及其制品，包括鲜蛋、皮蛋、咸蛋、蛋液、蛋壳、蛋黄酱等蛋源产品。

准备新年贺礼时，要留意部分名贵补品或药材属禁止携带物品！据内地海关《禁止、限制进出境物品政策》列明，不可携带燕窝入境（罐头装燕窝除外）；而动物性饲料（含肉粉、骨粉、鱼粉、乳清粉、血粉等单一饲料）、动物性中药材、动物性肥料同样不可携带。

来自港澳地区的非经常出入境旅客（15日内首次入境）入境内地时，每人可以免税携带12度以上酒精饮料1瓶（750毫升以下）、200支香烟（一条）、雪茄50支或烟丝250克，总价值不可超过人民币8000元，若携带超过免税数量，必须向海关申报。

农历新年想向内地亲友派发现金利是，记得留意内地入地携带现金金额上限！根据内地货币监管规定，货币现钞属于限制进出境的物品，港澳居民入境内地时不得携带超过20000元的人民币现金，如携带超过规定数额，需要向海关如实申报；外币现钞如超过等值5,000美元（约39,000港元），亦应向海关书面申报。

港人携带受管制药物（包括抗生素、壮阳药、佐匹克隆、止痛药等）入境或出境，需出示由衞生署签发的许可证，否则可能被检控，而有关物品亦可能被检取。然而，若旅客在其个人随身行李内携带药物以供合理自用，可获豁免领取许可证。

至于入境内地时，原则上则需以「个人自用、合理数量」为限，并接受海关监管，建议可以随身携带医生处方副本，而安眠药、抗生素及止痛药等，需要保留药物原本包装及说明书。此外，未经批准上市的药物禁止在国内使用及流通。

智能手机成为生活必须品，不少人都会携带俗称「尿袋」的流动充电器，以便随时随地补充手机电量。近年中国民航局严格执行相关规定，乘搭飞机入境内地时，旅客携带的随身充电器容量限制（Wh值）不得超过100Wh（即约27000mAh），同时禁止携带无3C认证、标识模糊、被召回型号或批次的充电器；如经陆路入境，国铁集团指出据高铁运输执行的《铁路旅客禁止、限制携带和托运物品目录》，充电器必需标示清晰，单个电量不超过20,000mAh，即不属于限制随身携带的物品。

兰花属《保护濒危动植物物种条例》管制物种（包括人工培植品种），进出口均需申请许可证。任何人在未领所需许可证下进出口濒危物种，即属违法

虽然在内地购买鲜花价廉物美，不过带回香港时需多加留意！香港海关提醒，兰花、仙人掌等受香港法例第586章《保护濒危动植物物种条例》 管制物种（包括人工培植品种），进出口均需申请许可证。任何人在未领所需许可证下进出口濒危物种，即属违法，一经定罪，最高可被判罚款1,000万元及监禁10年，有关物品亦会被充公。

根据《进口野味、肉类、家禽及蛋类规例》，入境香港时禁止携带未煮熟的野味、肉类、家禽或蛋类入境，没有由来源地发证实体签发的衞生证明书及或没有食环署事先书面准许，最高可被判罚款港币5万元及监禁6个月；《进出口条例》亦规定，没有进口许可证输入肉类及家禽，最高可被判罚款港币50万元及监禁2年。

年满18岁的旅客，可免税携带1升在摄氏20度的温度下量度所得酒精浓度以量计多于30%的饮用酒类进入香港，供本人自用；持香港身份证的旅客，则必须离港不少于24小时才可以享有以上豁免数量。

烟草年满18岁的旅客不可携带多于19支香烟；或1支雪茄（如多于1支雪茄，则总重量不超过25克）；或25克其他制成烟草进入香港。现时香港全面禁售电子烟及加热烟，携带另类吸烟产品（包括电子烟及加热烟）入境会触犯《进出口条例》，一旦罪成，最高刑罚为罚款港币200万元及监禁7年。

文：LW