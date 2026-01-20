将军澳城巴A28X机场巴士2.14起增班次！每天提供服务 日出康城45分钟直达机场/港珠澳大桥

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

更新时间：13:36 2026-01-20 HKT
发布时间：13:36 2026-01-20 HKT

随住中九龙绕道（油麻地段）于去年底通车，多条全新巴士线投入服务。其中，A28线特别班次A28X亦于去年12月22日起开办，方便将军澳南、康城一带居民可以更快抵达香港国际机场。A28X过往于平日提供服务，由2月14日起将调整为每天行驶并增加班次，并于2月14至22日延长服务时间，即睇班次详情！

将军澳城巴A28X机场巴士增班次！2.14起每日提供服务

中九龙绕道（油麻地段）开通后，贯通连接西九龙的油麻地至东九龙的启德和九龙湾一带，大大缩短行车时间，早前已有8条巴士路线行经此路段，当中包括由将军澳前往机场的A28X，称由日出康城出发，只需约45分钟即可抵达机场，方便区内居民出行。

A28X原本的班次安排为逢星期一至五上午提供三班车服务，包括清晨5:50、上午6:35及7:20。不过，A28X将增加班次惠及区内乘客，新界东南立法会议员方国珊于网上专页透露，A28X将于2月14日起改为每天行驶，并增加至每天四班车，最新班次调整为每天清晨5:50、上午6:20、6:50及7:20于将军澳站开出。

农历新年前后延长服务时间

鉴于农历新年假期前后预计有大批市民外游，A28X于2月14日（年廿七）至2月22日（年初六）期间延长服务时间，由将军澳站开出的服务时间为清晨5:50至上午11:50，每30分钟一班。届时由上午7:50起的班次将不途经国泰城，将军澳南及日出康城的乘客可更快捷前往机场。

车站位置及收费详情：

巴士站 地点 分段收费
1 将军澳站 $44.0 (全程)
2 入境事务处总部 $44.0 (全程)
3 调景岭站 $44.0 (全程)
4 TKO Spot $44.0 (全程)
5 佛教志莲小学 $44.0 (全程)
6 宝盈花园 $44.0 (全程)
7 播道书院 $44.0 (全程)
8 蓬莱路 $44.0 (全程)
9 邵氏影城 $44.0 (全程)
10 日出康城 $44.0 (全程)
11 峻滢 $44.0 (全程)
12 MEGA Plus 数据中心 $44.0 (全程)
13 日出康城晋海 $44.0 (全程)
14 青屿干线巴士转乘站 $17.8
15 国泰城 $4.2
16 机场 (1号客运大楼) $4.2
17 港珠澳大桥旅检大楼 $4.2
18 机场 (地面运输中心) $4.2

城巴A28X路线详情

  • 路线编号： A28X
  • 开办日期： 2025年12月22日
  • 服务时间： 每天服务（2月14日起）
  • 开出时间 (由将军澳站)：清晨5:50、上午6:20、6:50及7:20
  • *2月14日（年廿七）至2月22日（年初六）期间延长服务时间，由将军澳站开出的服务时间为清晨5:50至上午11:50，每30分钟一班，上午7:50起的班次将不途经国泰城

文:RY

资料及图片来源:城巴方国珊 Christine Fong Kwok Shan

