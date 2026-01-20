将军澳城巴A28X机场巴士2.14起增班次！每天提供服务 日出康城45分钟直达机场/港珠澳大桥
随住中九龙绕道（油麻地段）于去年底通车，多条全新巴士线投入服务。其中，A28线特别班次A28X亦于去年12月22日起开办，方便将军澳南、康城一带居民可以更快抵达香港国际机场。A28X过往于平日提供服务，由2月14日起将调整为每天行驶并增加班次，并于2月14至22日延长服务时间，即睇班次详情！
将军澳城巴A28X机场巴士增班次！2.14起每日提供服务
中九龙绕道（油麻地段）开通后，贯通连接西九龙的油麻地至东九龙的启德和九龙湾一带，大大缩短行车时间，早前已有8条巴士路线行经此路段，当中包括由将军澳前往机场的A28X，称由日出康城出发，只需约45分钟即可抵达机场，方便区内居民出行。
A28X原本的班次安排为逢星期一至五上午提供三班车服务，包括清晨5:50、上午6:35及7:20。不过，A28X将增加班次惠及区内乘客，新界东南立法会议员方国珊于网上专页透露，A28X将于2月14日起改为每天行驶，并增加至每天四班车，最新班次调整为每天清晨5:50、上午6:20、6:50及7:20于将军澳站开出。
农历新年前后延长服务时间
鉴于农历新年假期前后预计有大批市民外游，A28X于2月14日（年廿七）至2月22日（年初六）期间延长服务时间，由将军澳站开出的服务时间为清晨5:50至上午11:50，每30分钟一班。届时由上午7:50起的班次将不途经国泰城，将军澳南及日出康城的乘客可更快捷前往机场。
车站位置及收费详情：
|巴士站
|地点
|分段收费
|1
|将军澳站
|$44.0 (全程)
|2
|入境事务处总部
|$44.0 (全程)
|3
|调景岭站
|$44.0 (全程)
|4
|TKO Spot
|$44.0 (全程)
|5
|佛教志莲小学
|$44.0 (全程)
|6
|宝盈花园
|$44.0 (全程)
|7
|播道书院
|$44.0 (全程)
|8
|蓬莱路
|$44.0 (全程)
|9
|邵氏影城
|$44.0 (全程)
|10
|日出康城
|$44.0 (全程)
|11
|峻滢
|$44.0 (全程)
|12
|MEGA Plus 数据中心
|$44.0 (全程)
|13
|日出康城晋海
|$44.0 (全程)
|14
|青屿干线巴士转乘站
|$17.8
|15
|国泰城
|$4.2
|16
|机场 (1号客运大楼)
|$4.2
|17
|港珠澳大桥旅检大楼
|$4.2
|18
|机场 (地面运输中心)
|$4.2
城巴A28X路线详情
- 路线编号： A28X
- 开办日期： 2025年12月22日
- 服务时间： 每天服务（2月14日起）
- 开出时间 (由将军澳站)：清晨5:50、上午6:20、6:50及7:20
- *2月14日（年廿七）至2月22日（年初六）期间延长服务时间，由将军澳站开出的服务时间为清晨5:50至上午11:50，每30分钟一班，上午7:50起的班次将不途经国泰城
文:RY
资料及图片来源:城巴、方国珊 Christine Fong Kwok Shan
