内地交易平台平价入机场贵宾室？¥28起声称「实名包进」 网民中招吁勿买：真的不靠谱

机场贵宾室为特定旅客提供休息空间，环境安静之余，亦有免费餐饮、上网服务，部份更有淋浴设施，让旅客等候上机或转机时有一个舒适的环境。最近，社交平台上有网民分享透过内地二手交易平台，最平¥28起即可进入香港、内地、韩国等各地机场贵宾室，部份卖家更表示凭二维码「实名包进」。惟小红书上有多位网民均表示曾购买有关「商品」，惟最终因需要核对身份而未能内进，部分更不获退款，直言「真的不靠谱」。

内地交易平台平价入机场贵宾室？香港/上海/韩国机场¥28起声称「实名包进」

机场贵宾室除了开放予航空公司头等、商务舱乘客、高级会员及部份信用卡持卡人免费进入，旅客亦可以单次付费方式进入。最近，有网民于社交平台分享，透过内地交易平台可以平价进入内地各大机场、香港及韩国等机场的贵宾室。翻查内地交易平台网页，机场贵宾室进出凭证收费最平¥28起，部份更称「实名包进」，买家付款后会收到二维码，凭码即可内进。

有卖家表明其标价为非实名，「有概率前台会不让使用，不进全退，实名价格因人流、航班等因拣价格不等，具体请咨询客服」。如果买家个人不使用凭证的话，商家一律不退不换，「如因我方原因无法正常进入，一律极速退款」。有网民质疑使用机场贵宾室需核对登机证以及证件，而楼主则表示卖家只要求他提供旅客姓名、航班以及手机号码。

小红书网民「中招」吁小心：真的不靠谱

有小红书用户反映曾透过同一交易平台购买上海浦东机场实名贵宾室体验，结果未能进入贵宾室，「前台说都核销不了，卖家又给我发了个录屏扫了两次也还是不行，说必须是实时动态，码扫不了，要发连结自己登，我买的还是实名制」、「我买过，说实名跟我机票名称不一致」、「买的不包进，还查实名和登机牌是否一致」、「他给我发的一个链接，我点开是他的会员二维码，然后给我的电子登机牌P图P成他的会员码」。有抖音用户则分享经历，表示因并非「本人」而未能使用卖家发出的二维码，当时职员称只有信用卡持有人才能使用。

曾有网民购买后发现卖家以他人的权益卡积分兑换，「一刷结果发现实名核验对不上，不让我进，然后码还用了，我退货也退不掉」。不过，有网民表示曾成功以此方法进入贵宾室，惟认为容易出问题，不建议大家购买，「我之前买过一次，这个时间很短，还好进去了，不建议买，很容易出问题」。有网民表示以往非动态（二维码）时经常购买，「现在都动态了，不敢买，就怕你这尴尬」、「现在机场也学精明了，搞了一分钟换码，然后他们慢点扫」。

文:R

资料及图片来源:Threads、小红书