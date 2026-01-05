深圳罗湖爱国路迎春花市2.10开锣！一连7天开放买年花办年货 文创摊位/冰糖葫芦/写挥春 附地址+交通详情

尚有一个多月便是农历新年，每逢过年前少不了买年花、办年货，逛花市亦是市民过节前必做之事。近年港人喜欢北上深圳消费，深圳罗湖爱国路迎春花市将于2月10日（年廿三）开锣，一连7天开放让市民前往办年货，感受新春气氛，当中还有文创摊位、冰糖葫芦、写挥春等活动，即睇地址及交通详情！

深圳罗湖爱国路迎春花市2.10开锣！一连7天开放买年花办年货

深圳市迎春花市始于1982年，自1998年起爱国路成为每年花市的固定举办地方，成为罗湖历史悠久的花市之一，亦是深圳市民每逢过年必到之处。爱国路迎春花市位于爱国路（华丽路至怡景路），今年花市将于2月10日（年廿三）至16日（除夕）一连7天开放。往年爱国路花市主入口拱门都设有大型新春打卡装置，整条街道都挂上充满节日气氛的灯笼，两旁满是摊档出售新年装饰、年花等。

文创摊位/冰糖葫芦/写挥春 附地址+交通详情

除了传统年花、装饰摊档之外，花市亦引入不少文创摊位，让市民入手文创雪条、文字烧等创意的贺年商品。花市少不了美食摊档，冰糖葫芦是爱国路花市的「常驻嘉宾」，吸引市民围观及品尝。爱国路迎春花市距离罗湖口岸约10分钟车程，市民亦可以乘坐地铁及巴士前往。此外，益田假日广场提供超过逾1100个泊车位，免费开放予前往花市的自驾市民，深圳第二实验学校每天提供65个免费车位，自驾人士可预约停泊。

深圳罗湖爱国路迎春花市

日期：2月10（年廿三）至16日（除夕）

开放时间：上午10:00至午夜12:00

地点：罗湖区爱国路（华丽路至怡景路）

交通：

(1)地铁：3号线翠竹站B2出口，直行约300米到达花市主入口；5号线怡景站D出口，直行约500米到花市

(2)公交站：竹园宾馆公交站、木头龙公交站、爱国大厦公交站、华丽环岛公交路、怡景花园公交站、水库新村公交站、留医部公交站

(3)自驾：益田假日广场逾1100个泊车位，免费开放予前往花市的自驾市民；深圳第二实验学校每天提供65个免费车位，需预约

文:RY

资料及图片来源:罗湖文创、MiloPhoto、深圳本地宝、深圳市罗湖区人民政府