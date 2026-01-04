深圳2026年5大新商场！罗湖万象汇/小梅沙海滨/宝安百货城 无缝接驳地铁站

深圳新商场2026｜港人北上玩乐又有新去处！深圳将于2026年迎来多个大型商场开幕，其中包括罗湖、福田、宝安等热门旅游景区，除了由华润万象生活主理的新地标「红岭万象汇」外，盐田区的小梅沙也将出现首个滨海主题文旅商场，汇聚高档海鲜餐饮，为旅客提供更丰富多元的北上消闲选择。

1. 深圳新商场 罗湖「国贸．SPRING」5层楼聚集潮流零售/电竞品牌

1. 深圳新商场 罗湖「国贸．SPRING」5层楼聚集潮流零售/电竞品牌

位于深圳罗湖区人民南商圈的「国贸．SPRING」商场，占地超过3万平方米，是由昔日罗湖国贸大厦商场升级改造而成的标志性商业项目。商场坐落于国际贸易中心大厦1至5楼，总投资逾2亿元，旨在打造集购物、餐饮、娱乐及休闲于一体的社交生活空间。

项目定位为深港年轻族群的潮流休闲场地，规划引入电竞、二次元、跨界餐饮、潮流零售及娱乐品牌，目标建成华南地区首个商场内专业电竞主题赛事生活馆，同时成为罗湖区规模最大、业态最集中的二次元聚集地。

国贸．SPRING

2. 深圳小梅沙滨海商业 8.8万平方米主题商场 汇聚多个海鲜餐厅

2. 深圳小梅沙滨海商业 8.8万平方米主题商场 汇聚多个海鲜餐厅

被誉为「东方夏威夷」的深圳小梅沙，自2019年展开大型翻新工程后，已先后建成美高梅酒店及小梅沙海滨公园。最新焦点落在占地约8.8万平方米的滨海主题商场，预计2026年正式登场，成为深圳首个以「潮生活」为定位的文旅商业综合体。

商场汇聚购物、餐饮、娱乐及独特滨海活动，更引入知名酒楼及高档海鲜餐厅，打造特色美食区，营造自然生态与潮流元素融合的休闲购物热点，并于2026年完整呈现。

小梅沙滨海商业

3. 深圳宝安「DM港隆城」翻新开幕 国际建筑事务所操刀

3. 深圳宝安「DM港隆城」翻新开幕 国际建筑事务所操刀

深圳宝安区「DM港隆城」为一项引人注目的翻新计划，原址为拥有17年历史的「百货港隆城」，总面积约7万平方米。翻新后以「DM港隆城」名称重新开幕，并邀请国际知名建筑事务所Woods Bagot负责设计，以「一层一主题」为概念，涵盖特色美食、时尚购物、休闲娱乐以及亲子活动等，满足不同客群需求。

DM港隆城

4. 深圳体育中心「ALIVAL 新体汇」 无缝接驳地铁站 顶级冰上运动场

4. 深圳体育中心「ALIVAL 新体汇」 无缝接驳地铁站 顶级冰上运动场

「新体汇 ALIVAL」位于深圳体育中心地下一层，面积约37.7万平方米，无缝接驳黄木岗及八卦岭地铁站，更引进汽车展示、冰上运动及沉浸式娱乐等多个领域。其中包括占地超过1万平方米的鸿蒙智行用户中心；华南地区顶级冰上运动场地「鹏湾国际冰上中心」；星零界华南首店等。运动装备品牌方面，包括加拿大高端专业自行车品牌CERVELO、台湾知名羽球品牌Victor、纽西兰高端儿童及青少年自行车品牌Csawp，以及李宁和小李子等足球装备网红品牌。

ALIVAL 新体汇

5. 罗湖红岭万象汇 华润万象生活主理

5. 罗湖红岭万象汇 华润万象生活主理

红岭万象汇座落于有「罗湖之冠」之称的云投大厦外，建筑面积达8.3万平方米，由华润万象生活运营，预计于2026年第三季度正式开业。红岭万象汇在设计风格、材质及色彩上与新一代万象汇有所差异，以强烈的红色为外墙，造型优雅，尽显气势。值得一提的是，新商场距离不到1公里处还有「万象食家」。

红岭万象汇