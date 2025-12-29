港人北上忘带回乡证 旨意「刷脸通关」出事  惊现陌生人面孔被带走 最后咁解决...

随著科技发展，内地各口岸纷纷引入采用人脸识别系统的快捷「刷脸」通关方式，为市民带来便利。然而，近日有网民在社交平台分享，在忘记携带回乡证的情况下，试图使用人脸识别系统过关，却意外识别出另一人身份，险些被困关口，事件引起网民热议。

回乡证无跟身 「刷脸」智能通关刷出陌生人脸孔

自今年11月起，内地多个口岸如深圳湾、皇岗、罗湖等已启用「刷脸」智能通关。（资料图片，非当事人)

合资格旅客无需出示回乡证，仅靠生物识别技术便可过关。



自今年11月起，内地多个口岸如深圳湾、皇岗、罗湖等已启用「刷脸」智能通关，合资格旅客无需出示回乡证，仅靠生物识别技术便可过关。 有网民就在社交平台Threads 上发文，分享其在皇岗口岸的「过关惊魂」，称自己「冇带回乡证」，在内地关口使用人面识别系统通关时，系统竟「识别咗第二个人样」，因而被关员带走扣查。

被关员带走 幸得朋友救驾解围

事主在帖文忆述，他当日与朋友同行，打算经皇岗口岸过关，却发现自己没有带回乡证。他表示，平时在深圳湾口岸能顺利「扫脸」过关，故决定一试。起初，闸机无法识别其样貌，即使除下眼镜也未成功。事主于是「揭起啲头发」，机器竟显示成功识别并开闸。然而，在第二步指纹验证时却失败。此时，已过关的朋友回望，惊讶地表示闸机显示的人脸，并非事主本人。

在第二步指纹验证时却失败，此时系统竟「识别咗第二个人样」，事后关员随即上前要求出示证件，由于事主未有携带，便被带到一旁位置等候。

关员随即上前要求事主出示证件，在得悉其未有携带后，便将他带到一旁位置等候。幸好事主有朋友同行，能为他取回证件「救驾」。事主最后以「故事教训过关记住带翻证件」作结，提醒大家切勿以身试法。

网民吁勿旨意「刷脸」入境

该经历分享随即引发网民热烈讨论，不少人分享自己类似经历。有网民表示，曾同样在忘带回乡证下成功「刷脸」入境内地，但晚上返港时「认到样，指纹唔得」，最后关员在训示「下次都系要带证件」后放行。亦有多名网民指出，之前以人面识别「过到开到第一个闸，但过唔到指纹」的情况在罗湖、深圳湾等口岸十分常见。有网民则分享，曾有海关人员提醒她「个妆唔好化咁浓」，以免影响识别。普遍回应均认为，即使有快捷通道，证件仍应「最好带定出去，以防万一」。

出入境管理局：仍应随身携带证件

翻查资料，国家出入境管理局亦曾在公告中强调：「所有往来内地及港澳地区的人员仍应随身携带本人有效出入境证件。」公告解释，这是因为内地居民入境港澳地区时需凭证接受查验，而港澳居民进入内地后，亦需凭证办理停居留、出行等事宜。

